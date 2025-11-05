Acesse sua conta
Presidente do Bahia: conheça a cobertura de luxo de Emerson Ferretti no Rio Vermelho

Aos 53 anos, Ferretti é o primeiro dirigente abertamente gay a presidir um clube da Série A

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:00

Emerson Ferretti namora há quase dois anos o bailarino Jordan Dafner
Emerson Ferretti namora há quase dois anos o bailarino Jordan Dafner Crédito: Reprodução

Emerson Ferretti comemorou o aniversário do namorado, o bailarino Jordan Dafner, com uma festa intimista na cobertura onde o casal vive em Salvador. A celebração aconteceu nesta segunda-feira (3), um dia após a vitória do Bahia sobre o Bragantino, que manteve o time na quinta colocação do Brasileirão.

Jordan completou 29 anos e reuniu amigos próximos para festejar o novo ciclo com o presidente do clube baiano. O casal posou junto em registros publicados nas redes sociais, que também mostraram o pôr do sol visto da piscina do apartamento. “Felicidades”, escreveu Jordan ao compartilhar as imagens com os seguidores.

Cobertura de luxo de Emerson Ferretti

Emerson Ferretti, ex-goleiro do Flamengo, e o bailarino estão juntos desde dezembro de 2023. O relacionamento foi revelado em fevereiro de 2024, e desde então, ambos aparecem com frequência em eventos e publicações nas redes.

Aos 53 anos, Ferretti é o primeiro dirigente abertamente gay a presidir um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Natural do Rio Grande do Sul, ele tem uma longa história com a capital baiana, onde vive há mais de duas décadas. Na cidade, defendeu as camisas de Bahia e Vitória, encerrando a carreira em 2007 após conquistar o Campeonato Baiano pelo rubro-negro.

Já Jordan Dafner, além de bailarino, é ator e atua em musicais em Salvador. No ano passado, integrou o elenco de “Matilda - O Musical” e recentemente participou de eventos culturais ligados à turnê de Beyoncé, de quem é fã declarado.

