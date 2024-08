MEDO

Presidente do Bahia revela ter se escondido em noivado hétero para não assumir ser gay

Emerson Ferreti contou detalhes da vida pessoal antes de assumir homossexualidade

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 09:14

Emerson Ferreti e namorado Crédito: Redes sociais

Aposentado dos campos desde os 35 anos, Emerson Ferreti entendeu que precisava assumir sua orientação sexual para conseguir seguir a vida tranquila. E assim aconteceu. Atualmente presidente do Bahia, primeiro dirigente assumidamente gay de um clube brasileiro, Ferreti enfrentou muitos preconceitos ao longo da carreira.

Vivendo atrás de uma mentira, inclusive, até fingindo ser noivo de um relacionamento hétero falso, Emerson trabalhou em um ambiente majoritariamente preconceituoso e nada acolhedor. Escondendo que é gay, ele precisou preservar a vida pessoal para continuar trabalhando como goleiro, mas a caminhada foi longa.

"O processo todo foi muito solitário, desde a adolescência, quando comecei a perceber e entender a minha sexualidade, sem poder falar com ninguém. Nem com a família, nem com os amigos, e muito menos dentro do futebol. Foi realmente muito solitário", disse em conversa ao jornalista Bob Fernandes no canal "TVE Bahia", no YouTube.

Namorando o jornalista e bailarino Jordan Dafner, o presidente do Bahia apareceu, no último domingo (11) ao lado do namorado dentro da Arena Fonte Nova durante o clássico contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Assumir ser gay e comandar um time de futebol em uma época em que é mais "fácil", ajudou o próprio ex-jogador a se libertar das amarras.

"Essa tomada de decisão aconteceu justamente para jogar luz sobre um assunto que não é conversado no meio do futebol. Mas existem muitos gays, não fui o único e todos eles precisam se esconder, e quando acontece isso com qualquer pessoa de criar um personagem para sobreviver, é muito dolorido, é sofrido. Então, falar sobre isso e virar uma referência, acredito que ajudará muitos que estão no futebol ou até mesmo garotos gays que pretendem ser jogadores a se aproximar e enfrentar isso (...) O caráter, o talento, não se mede pela sexualidade, o fato de ser gay não me impediu em momento nenhum de ser um goleiro que entregasse desempenho nos clubes que joguei", disse.

Ainda na conversa, o jornalista da TVE Ba recordou que encontrou Ferreti e, durante a conversa, o ex-jogador alegou que estava noivo de uma mulher para evitar perguntas referente a orientação sexual e vida pessoal. Naquela época, ele ainda estava jogando, mas agora, aos 50 anos, entende que se preservar foi a melhor escolha.