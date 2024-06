AÇÕES AFIRMATIVAS

Durante posse do Conselho LGBT+, Bruno Reis anuncia projeto de retificação de nome para pessoas trans

A Prefeitura de Salvador empossou 52 membros do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (CMLGBT+) para o biênio 2024-2025 em uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (28), Dia Internacional do Orgulho LGBT, no Espaço Barroquinha. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis anunciou a realização do projeto para retificação de nome do público LGBT+.