Aeroporto de Salvador promove ação para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Nos dias 27 e 28 de junho, seis atrações artísticas se apresentarão em um palco montado no terminal

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de junho de 2024 às 14:01

Blad Meneghe Crédito: Blad Meneghe

Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, o Aeroporto de Salvador, membro da rede VINCI Airports, realiza a 2ª edição do seu Festival do Orgulho, evento ganhador do Prêmio Jatobá de Comunicação em 2023 na categoria “Diversidade e Inclusão”.

Nos dias 27 e 28 de junho, seis atrações artísticas se apresentarão em um palco montado no terminal O objetivo é promover um ambiente que destaca o talento dos artistas da comunidade LGBTQIAPN+ e viabilize a conexão entre membros da comunidade aeroportuária, passageiros e funcionários.

Sob a curadoria do Instituto Afetto, a atividade será conduzida por DesiRée Beck, renomada drag queen baiana, conhecida por sua participação no elenco do reality show “Caravana das Drags”, apresentado por Xuxa e Ikaro Kadoshi no Prime Vídeo.

No primeiro dia do festival, das 12h às 14h40, vai acontecer as performances de Dandê Azevedo, Spadina Banks e Talita e Mel. Já no segundo dia, no mesmo horário, o público poderá prestigiar as apresentações de Lucas de Matos & Convidados, House of Tremme e Samba de Pretas.

Programação do Festival do Orgulho do Aeroporto de Salvador

27 de junho

12h: Abertura com DesiRée Beck (@desireebeck_);

12h10: Intervenção Artística de Dandê Azevedo (@dande.azevedo);

13h15: Intervenção Musical Lipsinc de Spadina Banks (@spadinabanks);

13h40: Intervenção Musical de Talita e Mel (@talifelicio).