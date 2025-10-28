UNIÃO

Presidente do Bahia, Emerson Ferretti faz declaração no aniversário de 29 anos do namorado

Dirigente, de 53 anos, publicou uma foto ao lado do companheiro nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:27

Presidente do Bahia, Emerson Ferretti, homenageou o namorado, o bailarino Jordan Dafner Crédito: Reproduçaõ

O presidente do Bahia, Emerson Ferretti, homenageou o namorado, o bailarino Jordan Dafner, que completa 29 anos nesta terça-feira (27). O dirigente, de 53 anos, publicou uma foto ao lado do companheiro nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem carinhosa.

“Parabéns, que Deus continue iluminando seus caminhos lindamente”, escreveu o ex-goleiro do Flamengo e do Vitória.

Emerson Ferretti 1 de 6

Emerson e Jordan estão juntos desde dezembro de 2024. O relacionamento se tornou público após o dirigente assumir o comando do Esporte Clube Bahia, ele foi eleito em dezembro de 2023, tornando-se o primeiro presidente abertamente gay de um grande clube de futebol no Brasil.

Natural do Rio Grande do Sul, Emerson vive em Salvador desde o início dos anos 2000. Ídolo das torcidas locais, ele defendeu tanto o Bahia quanto o Vitória, pelo qual foi campeão baiano em 2007, pouco antes de se aposentar dos gramados. No auge da carreira, também jogou pelo Flamengo, entre 1995 e 1996.