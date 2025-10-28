Presidente do Bahia, Emerson Ferretti faz declaração no aniversário de 29 anos do namorado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:27
O presidente do Bahia, Emerson Ferretti, homenageou o namorado, o bailarino Jordan Dafner, que completa 29 anos nesta terça-feira (27). O dirigente, de 53 anos, publicou uma foto ao lado do companheiro nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem carinhosa.
“Parabéns, que Deus continue iluminando seus caminhos lindamente”, escreveu o ex-goleiro do Flamengo e do Vitória.
Emerson Ferretti
Emerson e Jordan estão juntos desde dezembro de 2024. O relacionamento se tornou público após o dirigente assumir o comando do Esporte Clube Bahia, ele foi eleito em dezembro de 2023, tornando-se o primeiro presidente abertamente gay de um grande clube de futebol no Brasil.
Natural do Rio Grande do Sul, Emerson vive em Salvador desde o início dos anos 2000. Ídolo das torcidas locais, ele defendeu tanto o Bahia quanto o Vitória, pelo qual foi campeão baiano em 2007, pouco antes de se aposentar dos gramados. No auge da carreira, também jogou pelo Flamengo, entre 1995 e 1996.
Jordan Dafner, por sua vez, é bailarino e ator. O artista baiano integra o elenco de musicais em Salvador e esteve em 2024 na montagem de “Matilda”, sucesso de público na capital. Fã declarado de Beyoncé, ele celebrou recentemente a participação no evento de lançamento do documentário “Renaissance Tour”, que contou com a presença da própria cantora.