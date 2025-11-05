TAROT & ASTROS

Dia de decisões e reviravoltas: veja o que o Tarot reserva para os signos nesta quarta (5)

Energia intensa marca o meio da semana; arcanos revelam clareza, poder pessoal e reencontros

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot desta quarta-feira (5) destaca clareza, foco e transformações. O meio da semana traz cartas ligadas à verdade e à libertação, ideais para resolver pendências e seguir com leveza.

Áries vem com o Julgamento, reforçando reavaliações e novos começos. Touro tem o Sol, símbolo de êxito e vitalidade. Gêmeos é guiado pelo Dois de Copas, que aproxima laços e parcerias.

Câncer vive o Enamorado, dia de decisões afetivas. Leão recebe o Carro, carta de conquistas e avanços. Virgem encontra equilíbrio com o Eremita, introspecção e sabedoria.

Libra vibra com o Oito de Ouros, indicando produtividade e reconhecimento. Escorpião tem a Morte, símbolo de renascimento. Sagitário brilha com a Estrela, que inspira fé e criatividade.