‘Vale Tudo’: Manuela Dias denuncia Taís Araújo por ‘quebra de código de conduta’, diz jornal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:39
Após ser denunciada por Taís Araújo ao compliance de Globo, Manuela Dias formalizou uma denúncia contra a artista junto ao setor de compliance da Globo, citando uma possível quebra de código de conduta da empresa. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo.
Manuela Dias
Taís teve uma discussão com Manuela, e depois disso, decidiu procurar o órgão responsável por apurar conflitos internos e garantir boas práticas de conduta.
Segundo fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por causa de divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, de acordo com a artista, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central na trama de 1988. Em algumas entrevistas, Taís disse sentir “tristeza e frustração” com os rumos das personagens.
Em entrevistas, a artista também já havia citado questões sobre racismo estrutural que poderiam também ter “apagado” a personagem. No programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, a atriz disse que o Brasil é um país pautado no racismo, por isso, não é de assustar o ‘apagamento’ da personagem no folhetim.
Vale lembrar que quando interpretou a primeira Helena negra de Manoel Carlos, na novela “Viver a Vida” (2009), Taís Araújo sofreu diversas críticas por causa de sua personagem, uma modelo bem sucedida, o que não agradou muito o público. Em entrevista ao “Fantástico”, a atriz chegou a chorar ao relembrar da época.