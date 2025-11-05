DENÚNCIA

‘Vale Tudo’: Manuela Dias denuncia Taís Araújo por ‘quebra de código de conduta’, diz jornal

Atriz tinha denunciado autora do remake de ‘Vale Tudo’ por causa de divergências criativas

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:39

Manuela Dias formalizou denúncia ao compliance da Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Após ser denunciada por Taís Araújo ao compliance de Globo, Manuela Dias formalizou uma denúncia contra a artista junto ao setor de compliance da Globo, citando uma possível quebra de código de conduta da empresa. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo.

Taís teve uma discussão com Manuela, e depois disso, decidiu procurar o órgão responsável por apurar conflitos internos e garantir boas práticas de conduta.

Segundo fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por causa de divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, de acordo com a artista, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central na trama de 1988. Em algumas entrevistas, Taís disse sentir “tristeza e frustração” com os rumos das personagens.

Em entrevistas, a artista também já havia citado questões sobre racismo estrutural que poderiam também ter “apagado” a personagem. No programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, a atriz disse que o Brasil é um país pautado no racismo, por isso, não é de assustar o ‘apagamento’ da personagem no folhetim.