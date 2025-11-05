Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Vale Tudo’: Manuela Dias denuncia Taís Araújo por ‘quebra de código de conduta’, diz jornal

Atriz tinha denunciado autora do remake de ‘Vale Tudo’ por causa de divergências criativas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:39

Manuela Dias formalizou denúncia ao compliance da Globo
Manuela Dias formalizou denúncia ao compliance da Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Após ser denunciada por Taís Araújo ao compliance de Globo, Manuela Dias formalizou uma denúncia contra a artista junto ao setor de compliance da Globo, citando uma possível quebra de código de conduta da empresa. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo.

Manuela Dias

Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
1 de 6
Manuela Dias por Reprodução

Leia mais

Imagem - Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Imagem - Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo, diz colunista

Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo, diz colunista

Imagem - Manuela Dias destruiu a essência de Vale Tudo

Manuela Dias destruiu a essência de Vale Tudo

Taís teve uma discussão com Manuela, e depois disso, decidiu procurar o órgão responsável por apurar conflitos internos e garantir boas práticas de conduta.

Segundo fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por causa de divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, de acordo com a artista, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central na trama de 1988. Em algumas entrevistas, Taís disse sentir “tristeza e frustração” com os rumos das personagens.

Em entrevistas, a artista também já havia citado questões sobre racismo estrutural que poderiam também ter “apagado” a personagem. No programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, a atriz disse que o Brasil é um país pautado no racismo, por isso, não é de assustar o ‘apagamento’ da personagem no folhetim.

Vale lembrar que quando interpretou a primeira Helena negra de Manoel Carlos, na novela “Viver a Vida” (2009), Taís Araújo sofreu diversas críticas por causa de sua personagem, uma modelo bem sucedida, o que não agradou muito o público. Em entrevista ao “Fantástico”, a atriz chegou a chorar ao relembrar da época.

Leia mais

Imagem - Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Maquiagem deixa de ser estética e se torna experiência emocional

Imagem - 7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

7 alimentos que ajudam a espantar o mau humor

Imagem - 7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

7 dicas para cuidar da saúde mental antes do Enem

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos