Manuela Dias destruiu a essência de Vale Tudo

Autora baiana perdeu o fio da meada na condução da novela que se supunha remake do clássico de Gilberto Braga

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 06:00

A maravilhosa Débora Bloch salvou a novela de um naufrágio completo
A maravilhosa Débora Bloch salvou a novela de um naufrágio completo Crédito: divulgação

Longe de ser a unanimidade que marcou a primeira versão, escrita por Gilberto Braga em 1988, o remake de Vale Tudo chegou à última semana de exibição com constatações inegáveis. Primeiro: a autora Manoela Dias se perdeu completamente na história, modificando o texto original e deixando furos inacreditáveis para alguém que já havia demonstrando tanto talento na teledramaturgia. Segundo: a Odete Roitman da maravilhosa Débora Bloch foi a única coisa que ‘salvou’ a novela de um naufrágio completo. Mais do que saber quem matou Odete Roitman, a pergunta mais pertinente seria “por que Manuela Dias matou Vale Tudo?”.

Há ainda uma terceira observação urgente. A autora baiana errou feio com Raquel, relegando ao espaço de mera coadjuvante a grande heroína da trama, que deveria contrapor com sua retidão de caráter as falcatruas de Odete, Maria de Fátima e Marco Aurélio. Taís Araújo reclamou, chamando atenção para o racismo estrutural que Manuela demonstrou ter com a personagem, e parece que a coisa só piorou. Raquel, interpretada na versão original por Regina Duarte, se transformou numa pessoa chata, dona de um pensamento raso e quase sem direito à felicidade ou ascensão social.

Questionada pela imprensa se havia ouvido as críticas de sua protagonista, Dias resumiu o descontentamento da atriz de uma forma irônica: “Novela é colaboração, né? É isso...” Colaboração essa que parece não ter existido na prática.

Vale Tudo

Outro incômodo constante ao longo de Vale Tudo foi a quantidade de merchandising distribuída ao longo dos capítulos. Tanto que a Globo chegou a festejar a novela das 21h com maior faturamento na história da emissora. Foram cerca de R$ 200 milhões em arrecadação, com alcance de mais de 141 milhões de pessoas nas redes sociais.

Em pouco menos de 160 capítulos, a novela teve 87 ativações de conteúdo envolvendo 23 marcas, incluindo o patrocínio do Itaú, além de Vivo, BYD, Coca-Cola, Ambev, Uber, Dove, Omo, Comfort, Amazon, Paramount, Johnson Baby, Electrolux, Ram, Boticário, L’Oréal, Hapvida, Globoads, Chilli Beans, Cimed, Abbott, Copagaz, Tintas Coral e iFood. Uma ação de merchandising a cada dois capítulos exibidos.

