Milton Nascimento não foi avisado da morte de Lô Borges; entenda por quê

Juntos com o músico, Milton criou o movimento 'Clube da Esquina'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:23

Milton Nascimento e Lô Borges
Milton Nascimento e Lô Borges Crédito: Reprodução

O importante músico e cantor Lô Borges morreu no último domingo (2), mas Milton Nascimento ainda não foi avisado sobre a perda do grande parceiro. Aos 83 anos, Milton enfrenta demência por corpos de Lewy e uma série de complicações de saúde e por isso será avisado da notícia apenas no próximo sábado (8). Isso foi o que contou o filho do cantor, Augusto Nascimento, em entrevista à Folha de S.Paulo.

O herdeiro de Milton e a família estão seguindo uma orientação médica. A escolha de conversar com ele apenas no sábado será por conta de um exame de rotina que ocorrerá no período, garantindo que haja um acompanhamento nesse momento tão difícil. Junto com Lô Borges, Milton Nascimento criou o álbum/movimento "Clube da Esquina". 

Morre Lô Borges, compositor-chave do Clube da Esquina, aos 73 anos

Internado há 10 dias, Lô Borges passou por traqueostomia e respira por aparelhos

Cantor Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Quem foi Lô Borges?

Natural de Belo Horizonte, Salomão Borges Filho construiu uma carreira singular. Ainda jovem, virou peça-chave no movimento Clube da Esquina, que mesclava música mineira, rock, jazz e poesia. Em 1972, co-assinou o álbum clássico Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant e Márcio Borges, um dos marcos da música brasileira.

Seus discos solos também marcaram época, o álbum de estreia ainda é chamado de “disco do tênis” e traz composições como “Paisagem da Janela”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, hoje imortalizadas no repertório da MPB. A parceria com o irmão Márcio Borges e com Milton Nascimento marcaria sua trajetória: juntos criaram o Clube da Esquina, movimento que misturou rock, jazz, samba e influências mineiras.

Tags:

Música Milton Nascimento lô Borges

