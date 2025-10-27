ATUALIZAÇÃO

Internado há 10 dias, Lô Borges passou por traqueostomia e respira por aparelhos

Cantor é um dos fundadores do movimento 'Clube da Esquina' ao lado de Milton Nascimento



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:32

Lô Borges está internado há 10 dias Crédito: João Diniz / Divulgação

Internado há 10 dias em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges precisou passar por uma traqueostomia no último sábado (25). As informações foram cedidas pelo irmão do artista, Yé Borges, ao G1 e são desta segunda-feira (27). De acordo com o familiar, o quadro do artista é grave, porém estável.

Ao portal, Yê revelou ainda que o músico está respirando através de aparelhos de ventilação mecânica. A traqueostomia realizada, por sua vez, procedimento cirúrgico tem o objetivo de permitir a passagem de ar diretamente para os pulmões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Cantor Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

O cantor e compositor Lô Borges, 73, precisou ser hospitalizado em Belo Horizonte na última sexta-feira (17) após sofrer uma intoxicação por medicamentos. A informação foi confirmada pelo irmão do artista, Yé Borges, ao g1, que tranquilizou fãs sobre o estado de saúde do músico.

“O quadro está estável, todos os sinais vitais dentro do normal”, disse o boletim médico. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. “Esperamos que ele se recupere logo”, acrescentou Yé.