Internado há 10 dias, Lô Borges passou por traqueostomia e respira por aparelhos

Elis Freire
Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:32
Internado há 10 dias em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges precisou passar por uma traqueostomia no último sábado (25). As informações foram cedidas pelo irmão do artista, Yé Borges, ao G1 e são desta segunda-feira (27). De acordo com o familiar, o quadro do artista é grave, porém estável.
Ao portal, Yê revelou ainda que o músico está respirando através de aparelhos de ventilação mecânica. A traqueostomia realizada, por sua vez, procedimento cirúrgico tem o objetivo de permitir a passagem de ar diretamente para os pulmões.
Lô Borges
O cantor e compositor Lô Borges, 73, precisou ser hospitalizado em Belo Horizonte na última sexta-feira (17) após sofrer uma intoxicação por medicamentos. A informação foi confirmada pelo irmão do artista, Yé Borges, ao g1, que tranquilizou fãs sobre o estado de saúde do músico.
“O quadro está estável, todos os sinais vitais dentro do normal”, disse o boletim médico. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. “Esperamos que ele se recupere logo”, acrescentou Yé.
Lô Borges é referência da música brasileira e um dos criadores do movimento Clube da Esquina, surgido em Minas nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ajudou a inovar o cenário da MPB, combinando diferentes ritmos e sonoridades.