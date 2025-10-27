Acesse sua conta
Internado há 10 dias, Lô Borges passou por traqueostomia e respira por aparelhos

Cantor é um dos fundadores do movimento 'Clube da Esquina' ao lado de Milton Nascimento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:32

Lô Borges está internado há 4 dias
Lô Borges está internado há 10 dias Crédito: João Diniz / Divulgação

Internado há 10 dias em Belo Horizonte (MG), o cantor e compositor Lô Borges precisou passar por uma traqueostomia no último sábado (25). As informações foram cedidas pelo irmão do artista, Yé Borges, ao G1 e são desta segunda-feira (27). De acordo com o familiar, o quadro do artista é grave, porém estável. 

Ao portal, Yê revelou ainda que o músico está respirando através de aparelhos de ventilação mecânica. A traqueostomia realizada, por sua vez, procedimento cirúrgico tem o objetivo de permitir a passagem de ar diretamente para os pulmões.

Lô Borges é referência da música brasileira e um dos criadores do movimento Clube da Esquina, surgido em Minas nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ajudou a inovar o cenário da MPB, combinando diferentes ritmos e sonoridades.

Tags:

Música Saúde

