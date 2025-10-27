Acesse sua conta
Muita paixão: veja quais signos terão novidades boas no amor neste fim de mês

Alguns signos vão encerrar outubro com conquistas amorosas e surpresas no campo afetivo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:10

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro vai fechar com chave de ouro no campo amoroso, de acordo com previsões da Astrologia. Com Sol, Mercúrio e Marte transitando por Escorpião, o clima promete ser de paixão, emoção à flor da pele e muito sexo. O momento despertará coragem e o desejo de reacender conexões que pareciam apagadas. A partir desta quarta-feira (29), o momento poderá ainda ser propenso para novos encontros que vão fazer o coração bater mais forte.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério.

Veja quais signos vão fechar o mês com conquistas no amor de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Touro, Câncer e Escorpião: romance no ar

Esses três signos devem sentir a influência escorpiana com mais intensidade. Touro e Câncer podem viver momentos de entrega emocional e estabilidade afetiva, quem está solteiro pode se surpreender com um reencontro marcante. Já Escorpião, regido pelos astros do momento, estará irresistível. A paixão vai dominar e, se houver conexão verdadeira, pode nascer algo duradouro.

Leão, Sagitário e Aquário: novos começos

Prepare-se, leonino, porque um crush pode aparecer quando menos esperar! Sagitário, com Mercúrio no seu signo, estará cheio de charme e coragem para se declarar. Já Aquário tende a se abrir mais para o amor e deixar o orgulho de lado, o que pode trazer reconciliações. É hora de dar espaço para o sentimento florescer.

Virgem, Capricórnio e Peixes: relações mais profundas

Esses signos vão buscar mais estabilidade e reciprocidade nas relações. Virgem pode sentir o coração bater mais rápido por alguém que demonstra cuidado e parceria. Capricórnio, por outro lado, talvez se surpreenda ao se permitir viver algo fora da rotina. Peixes, sempre sensível, vai perceber que as conexões espirituais e emocionais estão mais fortes do que nunca.

Signos Astrologia

