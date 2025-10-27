PREVISÕES DOS ASTROS

Muita paixão: veja quais signos terão novidades boas no amor neste fim de mês

Alguns signos vão encerrar outubro com conquistas amorosas e surpresas no campo afetivo

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:10

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro vai fechar com chave de ouro no campo amoroso, de acordo com previsões da Astrologia. Com Sol, Mercúrio e Marte transitando por Escorpião, o clima promete ser de paixão, emoção à flor da pele e muito sexo. O momento despertará coragem e o desejo de reacender conexões que pareciam apagadas. A partir desta quarta-feira (29), o momento poderá ainda ser propenso para novos encontros que vão fazer o coração bater mais forte.

Veja quais signos vão fechar o mês com conquistas no amor de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Touro, Câncer e Escorpião: romance no ar

Esses três signos devem sentir a influência escorpiana com mais intensidade. Touro e Câncer podem viver momentos de entrega emocional e estabilidade afetiva, quem está solteiro pode se surpreender com um reencontro marcante. Já Escorpião, regido pelos astros do momento, estará irresistível. A paixão vai dominar e, se houver conexão verdadeira, pode nascer algo duradouro.

Leão, Sagitário e Aquário: novos começos

Prepare-se, leonino, porque um crush pode aparecer quando menos esperar! Sagitário, com Mercúrio no seu signo, estará cheio de charme e coragem para se declarar. Já Aquário tende a se abrir mais para o amor e deixar o orgulho de lado, o que pode trazer reconciliações. É hora de dar espaço para o sentimento florescer.

Virgem, Capricórnio e Peixes: relações mais profundas