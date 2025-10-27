CONFIRA

Maíra Cardi choca com salário R$ 1 milhão para babá que vai cuidar de sua filha

Influenciadora acabou deu à luz uma menina chamada Eloáh, neste domingo (26)

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21:41

Maíra Cardi revelou salário Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Maíra Cardi, de 42 anos, acabou de dar à luz a Eloáh, neste domingo (26), e chamou atenção ao revelar qual será o salário da babá, que ficará responsável pelos cuidados com a pequena.

“Eu fiquei em choque, sabe quanto vai receber o cuidado da Eloáh por mês? R$ 1 milhão. O salário da babá da Eloáh vai ser R$ 1 milhão de reais, R$ 250 mil por semana”, disse a influencer num vídeo que circula nas redes sociais.

No entanto, em seguida Maíra explica que o cuidador a que ela se refere, na verdade é Tiago Nigro, que está ao seu lado no momento. “Obviamente é o sonho de qualquer pessoa poder chegar numa fase adulta e poder curtir os filhos, a maternidade e não ter que pensar em trabalhar”, disse.

A influencer explica que os investimentos de Tiago, também conhecido nas redes sociais, como “Primo Rico”, por causa de seu canal no YouTube, é o suficiente para que ele viva dos rendimentos financeiros, o que resulta no valor exato de R$ 1 milhão mensal.

“Os rendimentos que o Tiago faz, a maneira que ele coloca o dinheiro e faz render, está rendendo exatamente isso, pra ele ficar em casa, coçando, cuidado do nenê”.

Após o nascimento, Eloáh teve algumas complicações, e precisou ficar 12 horas na UTI, mas recebeu alta. “Ela nasceu guerreira, com os olhos e braços voltados para o céu, como quem diz: ‘Minha vida é Tua, meu Deus!”, disse em um relato emocionado nas redes sociais.