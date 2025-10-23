Acesse sua conta
Cantor Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Artista de 73 anos permanece estável e sem previsão de alta, informa família

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:32

O cantor e compositor Lô Borges, 73, precisou ser hospitalizado em Belo Horizonte na última sexta-feira (17) após sofrer uma intoxicação por medicamentos. A informação foi confirmada pelo irmão do artista, Yé Borges, ao g1, que tranquilizou fãs sobre o estado de saúde do músico.

“O quadro está estável, todos os sinais vitais dentro do normal”, disse o boletim médico. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. “Esperamos que ele se recupere logo”, acrescentou Yé.

Lô Borges é referência da música brasileira e um dos criadores do movimento Clube da Esquina, surgido em Minas nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ajudou a inovar o cenário da MPB, combinando diferentes ritmos e sonoridades.

Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, o cantor lançou mais de 14 álbuns e teve suas canções gravadas por grandes nomes como Elis Regina, Tom Jobim e Skank. Entre os hits que marcaram gerações estão “O Trem Azul”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” e “Paisagem da Janela”. Atualmente, Lô mantém quase meio milhão de ouvintes mensais no Spotify.

