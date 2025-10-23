SAÚDE

Cantor Lô Borges é internado em BH após intoxicação por medicamentos

Artista de 73 anos permanece estável e sem previsão de alta, informa família

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:32

Lô Borges Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Lô Borges, 73, precisou ser hospitalizado em Belo Horizonte na última sexta-feira (17) após sofrer uma intoxicação por medicamentos. A informação foi confirmada pelo irmão do artista, Yé Borges, ao g1, que tranquilizou fãs sobre o estado de saúde do músico.

“O quadro está estável, todos os sinais vitais dentro do normal”, disse o boletim médico. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. “Esperamos que ele se recupere logo”, acrescentou Yé.

Lô Borges 1 de 3

Lô Borges é referência da música brasileira e um dos criadores do movimento Clube da Esquina, surgido em Minas nos anos 1960. Ao lado de Milton Nascimento, ajudou a inovar o cenário da MPB, combinando diferentes ritmos e sonoridades.