O que é o ‘slow dumping’? Entenda o método brutal de término que viralizou nas redes

Fenômeno viral no TikTok, o termo descreve quando alguém decide acabar uma relação de forma silenciosa e emocionalmente distante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:28

“Slow dumping”: o fim de um relacionamento que acontece aos poucos, sem aviso e sem conversa
“Slow dumping”: o fim de um relacionamento que acontece aos poucos, sem aviso e sem conversa Crédito: Shutterstock

No mundo dos aplicativos de namoro e dos amores líquidos, um novo termo vem chamando atenção nas redes: “slow dumping”, algo como término lento, em tradução livre. O conceito define quando uma pessoa vai se afastando do parceiro pouco a pouco, diminuindo o contato e o carinho, até que o relacionamento simplesmente se desfaça, sem nunca ter havido uma conversa de despedida.

Segundo a especialista em relacionamentos Nia Williams, da consultoria Miss Date Doctor, trata-se de uma prática “covarde e dolorosa, porque o outro fica sem entender o que aconteceu”, afirmou em entrevista ao jornal Metro.

Como reconhecer o “slow dumping”

Os sinais são sutis, mas perceptíveis: o parceiro para de mandar mensagens com a mesma frequência, evita encontros, demonstra desinteresse e afeto mecânico. De repente, a intimidade dá lugar a um silêncio estranho. Em um vídeo que viralizou no TikTok, uma influenciadora explica que o “slow dump” começa quando o parceiro “não faz nada de errado, mas também não faz nada de bom”, deixando claro que o entusiasmo acabou.

Especialistas em comportamento amoroso explicam que essa forma de término “pode gerar confusão, baixa autoestima e a sensação de não ser bom o suficiente”.O alerta é que quando o parceiro se afasta sem explicações, esquece que há alguém do outro lado precisando de um fechamento emocional.

Como agir se isso estiver acontecendo com você

A melhor saída é enfrentar o silêncio com diálogo. Converse com o parceiro, exponha o que está sentindo e busque clareza sobre o que está acontecendo. Se nada mudar, talvez seja o momento de aceitar que o relacionamento chegou ao fim, ainda que o outro não tenha coragem de dizer isso.

