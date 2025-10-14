LEILA DE VALE TUDO

Carolina Dieckmann é mãe solo em drama premiado que estreia em 2026

Trama: enquanto o país atravessa o processo de redemocratização, mãe e filhos buscam um novo rumo em meio a um cenário político e emocional em transformação

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:47

Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução

Carolina Dieckmann vive o papel mais delicado de sua carreira em Pequenas Criaturas, filme que arrebatou o principal prêmio do Festival do Rio 2025: o Troféu Redentor de melhor longa de ficção da Première Brasil. Dirigido e roteirizado por Anne Pinheiro Guimarães, o longa também venceu na categoria de melhor direção de arte, assinada por Claudia Andrade.

A história se passa em 1986 e acompanha Helena (Dieckmann), mãe de André (Théo Medon) e Dudu (Lorenzo Mello), que se muda com a família para Brasília. Poucos dias após a chegada, o marido parte em uma viagem de negócios e desaparece, mergulhando a família em incerteza e solidão. Enquanto o país atravessa o processo de redemocratização, mãe e filhos buscam um novo rumo em meio a um cenário político e emocional em transformação.

O elenco conta ainda com Letícia Sabatella e Caco Ciocler. Além de protagonizar, Dieckmann atua como produtora associada do filme, que tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026. A atriz também apresentou outro trabalho no festival, o longa (Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida