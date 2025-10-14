Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carolina Dieckmann é mãe solo em drama premiado que estreia em 2026

Trama:  enquanto o país atravessa o processo de redemocratização, mãe e filhos buscam um novo rumo em meio a um cenário político e emocional em transformação

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:47

Carolina Dieckmann
Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução

Carolina Dieckmann vive o papel mais delicado de sua carreira em Pequenas Criaturas, filme que arrebatou o principal prêmio do Festival do Rio 2025: o Troféu Redentor de melhor longa de ficção da Première Brasil. Dirigido e roteirizado por Anne Pinheiro Guimarães, o longa também venceu na categoria de melhor direção de arte, assinada por Claudia Andrade.

A história se passa em 1986 e acompanha Helena (Dieckmann), mãe de André (Théo Medon) e Dudu (Lorenzo Mello), que se muda com a família para Brasília. Poucos dias após a chegada, o marido parte em uma viagem de negócios e desaparece, mergulhando a família em incerteza e solidão. Enquanto o país atravessa o processo de redemocratização, mãe e filhos buscam um novo rumo em meio a um cenário político e emocional em transformação.

O elenco conta ainda com Letícia Sabatella e Caco Ciocler. Além de protagonizar, Dieckmann atua como produtora associada do filme, que tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026. A atriz também apresentou outro trabalho no festival, o longa (Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - "Desumano": passageiros vivem pesadelo após voo da Azul ser cancelado quatro vezes

"Desumano": passageiros vivem pesadelo após voo da Azul ser cancelado quatro vezes

Imagem - Grifes famosas são multadas em milhões por proibir descontos em seus produtos; saiba quais

Grifes famosas são multadas em milhões por proibir descontos em seus produtos; saiba quais

Imagem - Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Mais recentes

Imagem - Irmã gêmea de serial killer é indiciada por ajudar a irmã em quatro homicídios

Irmã gêmea de serial killer é indiciada por ajudar a irmã em quatro homicídios
Imagem - CNH sem autoescola: tire as principais dúvidas sobre a novidade

CNH sem autoescola: tire as principais dúvidas sobre a novidade
Imagem - Após 15 anos preso, condenado por morte de ex-ministro do TSE é inocentado e deixa cadeia

Após 15 anos preso, condenado por morte de ex-ministro do TSE é inocentado e deixa cadeia

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa