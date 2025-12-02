SAÚDE

Anvisa proíbe duas marcas de suplemento após encontrar irregularidades

Produtos devem ser recolhidos do mercado

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:09

Suplementos foram proibidos pela Anvisa Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (2), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou a proibição de dois suplementos em todo o país. Todos os exemplares dos produtos das marcas Instituto Oliver Cursos Preparatórios e Ms Comércio de Produtos Naturais devem ser recolhidos do mercado.

A ação fiscal da Anvisa ordenou a apreensão e a proibição dos suplementos Prosatril e Erenobis. Após a decisão, todos os produtos fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais não podem mais ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos.

Os suplementos estão sendo vendidos e anunciados sem possuir registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, o que não é permitido. A planta teve o uso em suplementos alimentares proibida em abril deste ano, por não haver evidências suficiente que comprovem a sua eficácia e segurança.