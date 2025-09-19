CONFIRA

Do amor ao 'divórcio': Maria Ribeiro revela fim da amizade com Carolina Dieckmann

Atriz deixa no ar ressentimento após mais de 20 anos de parceria

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:08

Atrizes colocaram ponto final em amizade Crédito: Divulgação | Globo

Maria Ribeiro não poupou sentimentos ao falar sobre o rompimento doloroso com Carolina Dieckmann, uma das amizades mais emblemáticas de sua vida. Em entrevista, a atriz foi direta ao afirmar que a relação terminou como um verdadeiro fim de casamento, deixando claro o peso emocional da separação.

As duas se conheceram em 1996 e construíram uma cumplicidade de mais de duas décadas, marcada por projetos juntas e intimidade fora dos palcos. Mas, segundo Maria, o laço que parecia inquebrável acabou de forma abrupta, sem reconciliação até hoje.

Nos bastidores, o afastamento já dava sinais desde 2019, quando trabalharam no espetáculo Tryo Eletryco. O distanciamento ficou ainda mais evidente quando deixaram de se seguir nas redes sociais — gesto visto por muitos fãs como o ponto final da amizade.