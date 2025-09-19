Acesse sua conta
Do amor ao 'divórcio': Maria Ribeiro revela fim da amizade com Carolina Dieckmann

Atriz deixa no ar ressentimento após mais de 20 anos de parceria

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:08

Atrizes colocaram ponto final em amizade
Atrizes colocaram ponto final em amizade

Maria Ribeiro não poupou sentimentos ao falar sobre o rompimento doloroso com Carolina Dieckmann, uma das amizades mais emblemáticas de sua vida. Em entrevista, a atriz foi direta ao afirmar que a relação terminou como um verdadeiro fim de casamento, deixando claro o peso emocional da separação.

