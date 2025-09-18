Acesse sua conta
MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'

O rapper contou que o veículo estava com amigos no momento do crime

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:04

MC Poze revelou que teve o carro roubado e pediu ajuda para localizá-lo
MC Poze revelou que teve o carro roubado e pediu ajuda para localizá-lo Crédito: Reprodução / Instagram

Uma Land Rover vermelha blindada de MC Poze do Rodo foi roubada na tarde dessa quinta-feira (18), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O rapper revelou o ocorrido por meio das redes sociais,  onde apareceu revoltado com a atitude do ladrão e reforçou que o dele vai voltar para ele de qualquer maneira.

Ao público, Poze explicou que não estava no veículo no momento do assalto e  que a Land Rover estava emprestada para dois amigos.

“Tô aqui em casa vendo Champions League, aí vêm o Léo e o Loirinho pedindo a Defender pra ir na rua. Dez minutos depois, eles ligam dizendo que foram assaltados, aqui no Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Mundial.”, relatou Poze, nos Stories do Instagram. 

O artista afirmou estar tranquilo, que o carro possui seguro e garantiu de que ele será recuperado. O que o chateou foi o fato de alguém ter tido coragem para roubá-lo. “Preocupação nenhuma. Uma que o carro tem seguro. E outra: o carro vai aparecer. O carro é meu. Pode ter sido levado para qual área for, o carro vai aparecer. Só isso. Tem maluco e corajoso pra tudo. Nem fico naquele pique nervoso. Fico tranquilão”, afirmou, debochado e confiante no retorno do veículo.

Cerca de três horas depois, ele voltou à público e mostrou que o carro foi recuperado.

Carro blindado de Poze foi recuperado
Carro blindado de Poze foi recuperado Crédito: Reprodução

O que Poze faria?

Refletindo, Poze comentou sobre a atitude que teria se estivesse dirigindo no momento do assalto: “Se pega papai na pista, com carro blindado, eu jogo é pro alto. Papo é reto. Não oriento vocês a fazer isso, mas eu..”, afirmou. 

O cantor ainda pediu a colaboração dos seguidores para ajudar a localizar o automóvel: “Quem ver o carro passando em qualquer lugar, já fala com papai aqui, que nós vai na direção”. 

