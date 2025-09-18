Acesse sua conta
VÍDEO: Pai avisa a filha que vai dar carona a colega e resposta impressiona

Reação da menina viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:43

Criança ficou conhecida como 'mini Jojo'
Criança ficou conhecida como 'mini Jojo' Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma menina chamou atenção nas redes sociais após dar uma resposta afiada ao pai após ele dizer que daria carona a uma mulher.

“Passando pra te falar que eu vou passar pra pegar uma colega do trabalho, tá? Ela vai na frente e você vai atrás, tá bom? Só pra te avisar”, diz o pai após a pequena toda vestida de rosa entrar no carro.

A ‘mini diva’ diz sem exitar: “Colega de trabalho? Ué, não existe mais ônibus, não existe mais Uber, não existe mais nada não?”.

A menina e o pai, que não tiveram o nome identificado, começam a entrar em uma discussão que divertiu os internautas.

O pai chega a dizer que a encontrou para lhe buscar, o que não seria um problema dar carona para uma ‘colega’. “O que é que tem cara? Ela é colega de trabalho, eu sou sua filha. Se ela quiser ir, ela vai atrás do carro correndo, a pé. Se ela quiser, se ela não quiser, ela vai andando, no sol quente, não tenho pena”, finaliza a garotinha.

Nas redes sociais, a comparação foi inevitável. “Filha da Jojo Todynho”, escreveu uma seguidora sobre a semelhança com a influenciadora digital, que também tem respostas na “ponta da língua” quando envolvida em alguma polêmica.

“Ela foi de 5 anos a 25 muito rápido”, escreveu outra com vários emojis de risos. “Uma mistura com Rochelle, Ludimila e Jojo Todynho essa diva”, brincou outra.

