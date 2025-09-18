GRANDE MUDANÇA

Tici Pinheiro revela impasse da família com ida de César Tralli ao JN: 'Deixarei ela decidir'

Apresentadora abriu o coração sobre a reorganização familiar com a mudança do marido para o Rio

Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:45

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução / Instagram

A família de César Tralli e Ticiane Pinheiro está em um impasse. Por enquanto, com a mudança do jornalista para Rio, de onde apresentará o Jornal Nacional, Ticiane ficará em São Paulo com as filhas Manuela Tralli, de 6 anos, e Rafaella Justus, de 16 anos. Ela voltou a falar sobre a mudança familiar em entrevista ao Gshow e destacou que o marido virá ver ela, a filha e enteada todo final de semana. Porém, Ticiane revelou que caso decida se mudar para a Cidade Maravilhosa e se juntar à Tralli, não sabe ainda se Rafa Justus, filha dela com Roberto Justus, iria junto.

Ticiane destacou que está sendo um momento difícil de reorganização dos planos e antecipação da saudade. “Sempre fui bastante verdadeira, mas é muito difícil falar. Claro que, como família unida que somos, queremos permanecer juntos, mas, nesse momento, o César está indo para o Rio e virá todo fim de semana ficar conosco", contou.

Uma das razões da decisão de ficar em SP é o compromisso escolar das filhas. "Quando o César deu a notícia, a Rafa perguntou se teríamos que mudar, porque ela está no mesmo colégio desde os três anos de idade e faltam apenas dois anos para se formar", destacou ela, que é casada com Tralli desde 2017.

Ao projetar uma possível mudança para o Rio, Tici se abriu sobre o futuro de Rafa Justus, que está com 16 anos. A comunicadora garantiu que a deixaria decidir. "Pensando que o futuro a Deus pertence, se for para o Rio deixarei a Rafa à vontade para decidir. Acho que ela já é madura, além de ter amigos e rotina própria, tem uma família em São Paulo também. Falei: ‘Você vai ser feliz com o pai que tem, que é maravilhoso, e vai ser feliz com a mãe que tem’, que também sou maravilhosa para ela”, explicou ela, fazendo referência ao ex-marido e pai de Rafa Roberto Justus.