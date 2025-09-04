BASTIDORES

Sandra Annenberg posta primeira foto de William Bonner no Globo Repórter; veja

Jornalista compartilhou imagens do bastidores do programa já com o novo integrante

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:26

William Bonner e Sandra Annenberg Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A jornalista Sandra Annenberg postou nesta quinta-feira (4) o primeiro registro de William Bonner nos bastidores do "Globo Repórter", programa que os dois vão dividir a apresentação a partir de 2026. No post, a jornalista expressou sua felicidade com a chegada do colega ao programa, que anunciou a saída do Jornal Nacional após 29 anos.

“A Equipe do Globo Repórter recebe na redação o novo colega de braços abertos e muita alegria! William, seja muito bem-vindo ao Grep, como nosso programa é carinhosamente chamado. Venha ser um Grepeiro você também!”, escreveu carinhosamente Sandra, nas redes sociais.

William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional em novembro e se juntará à grande amiga e colega de profissão, apresentando semanalmente reportagens sobre viagens, comportamento e turismo. A previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York. Ele será responsável pela apresentação direto da cidade norte-americana, enquanto as reportagens ficarão a cargo de Nilson Klava.

Ao anunciar a saída do Jornal Nacional nessa segunda-feira (1), após 29 anos no comando do telejornal e 26 como editor-chefe, Bonner comentou a oportunidade de dividir o comando do Globo Repórter com Annenberg. "De todos os programas do jornalismo que já existiam na Globo quando cheguei em 1986, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei na Globo. Eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annenberg, que é uma dessas amizades muito antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80", declarou ao vivo.

