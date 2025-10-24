ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de sexta (24 de outubro): 4 signos terão um grande livramento e sentirão proteção divina

É tempo de se afastar do que faz mal

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 00:31

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A sexta-feira (24) chega com a força da espiritualidade em ação. O Anjo da Guarda de cada signo se manifesta com mais intensidade, trazendo livramentos que parecem coincidências, mas, na verdade, são respostas do universo. É tempo de se afastar do que faz mal, abrir caminho para novas bênçãos e sentir o amparo de forças invisíveis que trabalham em silêncio. Quatro signos em especial serão tocados por essa energia e perceberão claramente a mão divina guiando seus passos.

Áries

O anjo da guarda anuncia o fim de um ciclo que te sugava emocionalmente. Um obstáculo ou pessoa que impedia seu crescimento será afastado de forma natural. Mesmo que pareça perda, é libertação. O universo está abrindo espaço para algo muito maior.

Conselho do anjo: agradeça acendendo uma vela vermelha e, ao fazê-lo, mentalize coragem e fé para seguir sem medo do novo.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Câncer

O livramento vem de forma sutil, afastando você de pessoas ou ambientes que minavam sua energia. É possível que um convite seja cancelado ou uma conversa não aconteça, e isso será proteção, não acaso. O anjo da guarda age para te preservar emocionalmente.

Conselho do anjo: prepare um copo com água e deixe-o perto da cama antes de dormir. Ao acordar, jogue a água na terra e agradeça mentalmente pela paz e pela intuição restaurada.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Libra

O anjo da guarda mostra o fim de um vínculo que já não tinha equilíbrio. Pode ser uma amizade, uma parceria ou até um sentimento que deixava você em dúvida. Quando há rompimento sob essa energia, há também libertação e harmonia sendo restabelecidas.

Conselho do anjo: escreva em um papel tudo o que deseja deixar para trás e queime com cuidado, visualizando o recomeço. Agradeça dizendo em voz alta “eu confio no tempo divino”.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Peixes

O livramento chega como um sopro de alívio depois de dias pesados. Situações que causavam angústia se resolvem, e você finalmente respira em paz. O anjo da guarda trabalha nos bastidores para encerrar dores antigas e abrir caminho para dias de mais leveza.

Conselho do anjo: acenda um incenso de lavanda ou alecrim e, enquanto a fumaça sobe, agradeça pela chance de recomeçar com o coração limpo e protegido.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5