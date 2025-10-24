ASTROLOGIA

4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

Energia de hoje inspira calma, foco e atitudes conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 01:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O dia nesta sexta-feira, 24 de outubro, favorece ações intencionais e uma postura mais serena diante da rotina. É hora de seguir o instinto, desacelerar e permitir que a vida encontre seu ritmo certo. Relacionamentos, trabalho e decisões ganham clareza quando há equilíbrio interno e confiança no próprio tempo. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Hoje, o universo pede que você escolha a suavidade em vez da tensão. Evite entrar em disputas que apenas desgastam sua energia - sua força está em manter a calma mesmo quando testado. Uma atitude serena pode transformar completamente o rumo do dia. Quando você responde com empatia, abre espaço para que os outros também baixem a guarda. Antes de reagir a algo que incomoda, respire fundo e lembre-se de que a paz é uma escolha que se renova a cada momento.

Dica cósmica: Acenda um incenso de sândalo e deixe o aroma limpar o ambiente.

Touro: O segredo está no primeiro momento do seu dia. Em vez de mergulhar nas mensagens e nas urgências alheias, comece devagar, em silêncio, apenas consigo mesmo. Isso definirá o tom das próximas horas. Ao proteger sua manhã da pressa, você notará que o resto do dia flui com mais clareza e produtividade. Priorize o que realmente importa, e o ruído externo perderá força.

Dica cósmica: Deixe o celular longe até terminar o café da manhã.

Gêmeos: Hoje, seu ritmo interno importa mais do que qualquer prazo. Evite correr para resolver tudo de uma vez. Dê tempo para que as ideias amadureçam e as emoções se estabilizem. O mundo pode estar acelerado, mas você brilha quando encontra seu próprio compasso. Um início calmo vai favorecer decisões mais assertivas e conversas mais produtivas. A paciência será sua melhor aliada.

Dica cósmica: Faça alongamentos por cinco minutos logo ao acordar.

Câncer: O dia convida você a confiar mais no fluxo da vida. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato - e está tudo bem. Às vezes, o melhor que se pode fazer é respirar fundo e permitir que as respostas cheguem no tempo certo. Solte o controle e abrace o presente. Você notará como a serenidade atrai clareza. O descanso e o silêncio terão um papel importante hoje, ajudando você a reorganizar pensamentos e emoções.

Dica cósmica: Durma mais cedo e coloque uma música suave antes de adormecer.

Leão: Deixe a vida surpreendê-lo. Em vez de tentar prever e conduzir tudo, permita-se observar o que o dia traz. Sua confiança é magnética, mas é sua curiosidade que torna a jornada especial. Um gesto inesperado pode abrir novas possibilidades — pessoais ou profissionais. Acredite: quando você solta o controle, o universo capricha nos detalhes.

Dica cósmica: Queime uma folha de louro à noite e mentalize prosperidade.

Virgem: Hoje é um ótimo dia para sair da zona de conforto. Enfrente uma tarefa, conversa ou situação que vem adiando. A coragem será sua força motriz, e o resultado virá do simples ato de tentar. Você não precisa acertar tudo, apenas começar. Ao dar o primeiro passo, o medo perde espaço. O aprendizado de hoje é que o crescimento nasce da ação, não da espera.

Dica cósmica: Comece o dia com um copo de água com limão para renovar a energia.

Libra: A energia de hoje favorece os começos. Mesmo que você não se sinta completamente pronto, dê o primeiro passo. Esperar pelo momento ideal pode significar nunca começar. O movimento trará confiança, e a confiança abrirá portas. Seja gentil consigo, aceite imperfeições e permita-se evoluir no caminho. A beleza está no processo, não apenas no resultado.

Dica cósmica: Use algo em tons de rosa-claro ou branco para atrair harmonia.

Escorpião: O dia pede coerência com seus valores. Antes de reagir a qualquer pressão ou medo, lembre-se do que é realmente importante para você. As respostas certas vêm quando a mente está calma. Evite pessoas que drenam sua energia e concentre-se no essencial. A força de hoje está na simplicidade e na fidelidade a si mesmo. Sua clareza interior será seu escudo.

Dica cósmica: Medite por cinco minutos logo após o nascer do sol.

Sagitário: Sua palavra pode transformar o clima ao redor - use-a com generosidade. Um gesto de carinho ou uma frase encorajadora pode mudar o dia de alguém, inclusive o seu. Sua natureza otimista é um farol, e hoje ela se espalha facilmente. Doe um pouco do seu bom humor, da sua paciência, do seu tempo. A energia que você oferece retornará multiplicada.

Dica cósmica: Regue uma planta e observe como ela responde ao seu cuidado.

Capricórnio: O modo como você fala consigo mesmo definirá o tom do dia. Evite pensamentos de cobrança e abrace o incentivo. Palavras gentis, ditas ao espelho, têm poder. O progresso está nas pequenas vitórias, não na perfeição. Lembre-se: consistência é mais valiosa do que pressa. Quando você se trata com respeito, o mundo o acompanha nessa frequência.

Dica cósmica: Repita um mantra de poder pessoal ao amanhecer.

Aquário: A energia de hoje favorece atitudes corajosas. Confie no instinto e dê aquele passo que você vem ensaiando. Não espere por garantias externas - se o coração vibra, o caminho está certo. Um movimento, mesmo pequeno, pode abrir grandes oportunidades. Hoje é dia de agir com fé e autenticidade.

Dica cósmica: Antes de dormir, escreva uma decisão importante que deseja tomar.

Peixes: As respostas de hoje virão de forma discreta. Preste atenção aos sinais sutis - uma sensação, um encontro casual, uma frase repetida. A intuição será sua bússola mais precisa. Não busque certezas ruidosas; ouça o silêncio. Ao se conectar com o que sente, você encontrará serenidade e direção.