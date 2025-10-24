Acesse sua conta
Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Energia traz reviravoltas poderosas e recompensas para quem tem coragem de mudar o que já não faz sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

Sorte e astrologia
Sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (24) chega com um convite à renovação. É o momento de olhar para o que precisa ser transformado e permitir que a sorte encontre espaço para agir. O universo favorece quem enfrenta mudanças de frente - e três signos, em especial, podem viver viradas decisivas que abrem caminho para novos começos, reconhecimento e prosperidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Hoje, o universo sopra um lembrete poderoso: você é mais forte do que imagina. Após um período de incertezas, a energia do dia traz clareza e autoconfiança - e com isso, sorte. Algo dentro de você muda, e essa mudança interior é o que atrai boas notícias. Pode ser uma oportunidade profissional, um gesto de reconhecimento ou um reencontro que aquece o coração. O que antes parecia demorado começa a fluir com naturalidade. A sorte não chega do nada: ela vem como resposta à sua paciência e à sua fé em si mesma.

Dica cósmica: escreva três coisas pelas quais é grata - isso abrirá ainda mais espaço para novas bênçãos.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra:

O dia marca um ponto de virada importante. Você sente que já não dá mais para manter certos padrões e, ao soltá-los, a sorte se aproxima. Situações que pareciam presas ganham movimento. Uma proposta pode surgir do nada, alguém pode te procurar com uma solução, ou você simplesmente se sente pronta para tomar uma decisão que vinha adiando. A energia é de libertação e de fluxo. A sorte vem de confiar no processo, sem tentar controlar cada detalhe. Quanto mais leveza você permitir, mais fácil será receber as boas surpresas do dia.

Dica cósmica: acenda uma vela branca e mentalize liberdade e fluidez em todas as áreas da vida.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário:

A sexta promete intensidade, mas também grandes recompensas. Um desafio pode se transformar em virada quando você encara a mudança de frente. Há algo novo chegando: uma oportunidade inesperada, um contato valioso ou uma ideia que muda seus planos. Tudo parece acontecer rápido, mas é apenas o resultado de esforços que você vem fazendo há tempos. A sorte chega quando você acredita na própria visão e age sem medo. O universo está pronto para te acompanhar nessa nova fase.

Dica cósmica: anote uma meta ousada e dê hoje o primeiro passo, mesmo que pequeno, para realizá-la.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

