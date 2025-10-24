ASTROLOGIA

Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Energia traz reviravoltas poderosas e recompensas para quem tem coragem de mudar o que já não faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

A sexta-feira (24) chega com um convite à renovação. É o momento de olhar para o que precisa ser transformado e permitir que a sorte encontre espaço para agir. O universo favorece quem enfrenta mudanças de frente - e três signos, em especial, podem viver viradas decisivas que abrem caminho para novos começos, reconhecimento e prosperidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

Hoje, o universo sopra um lembrete poderoso: você é mais forte do que imagina. Após um período de incertezas, a energia do dia traz clareza e autoconfiança - e com isso, sorte. Algo dentro de você muda, e essa mudança interior é o que atrai boas notícias. Pode ser uma oportunidade profissional, um gesto de reconhecimento ou um reencontro que aquece o coração. O que antes parecia demorado começa a fluir com naturalidade. A sorte não chega do nada: ela vem como resposta à sua paciência e à sua fé em si mesma.

Dica cósmica: escreva três coisas pelas quais é grata - isso abrirá ainda mais espaço para novas bênçãos.

Libra:

O dia marca um ponto de virada importante. Você sente que já não dá mais para manter certos padrões e, ao soltá-los, a sorte se aproxima. Situações que pareciam presas ganham movimento. Uma proposta pode surgir do nada, alguém pode te procurar com uma solução, ou você simplesmente se sente pronta para tomar uma decisão que vinha adiando. A energia é de libertação e de fluxo. A sorte vem de confiar no processo, sem tentar controlar cada detalhe. Quanto mais leveza você permitir, mais fácil será receber as boas surpresas do dia.

Dica cósmica: acenda uma vela branca e mentalize liberdade e fluidez em todas as áreas da vida.

Aquário:

A sexta promete intensidade, mas também grandes recompensas. Um desafio pode se transformar em virada quando você encara a mudança de frente. Há algo novo chegando: uma oportunidade inesperada, um contato valioso ou uma ideia que muda seus planos. Tudo parece acontecer rápido, mas é apenas o resultado de esforços que você vem fazendo há tempos. A sorte chega quando você acredita na própria visão e age sem medo. O universo está pronto para te acompanhar nessa nova fase.

Dica cósmica: anote uma meta ousada e dê hoje o primeiro passo, mesmo que pequeno, para realizá-la.