SUSTO!

Thais Carla desmaia durante almoço e é levada às pressas para pronto-socorro

Influenciadora almoçava com o esposo em shopping quando passou mal

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:25

Dançarina passou mal durante almoço com o esposo Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Thais Carla, de 33 anos, deu um susto nos seguidores após passar mal e desmaiar durante o almoço nesta segunda-feira (10). O esposo da influencer, Israel Reis, relatou que ela começou a sentir fortes dores de cabeça e visão turva antes de perder a consciência dentro do carro.

A também dançarina chegou a ser levada às pressas para o hospital, onde passou por exames e aguarda avaliação do neurologista. Segundo relato de Israel, os dois foram à padaria tomar café, e foram até casa gravar uma publicidade. Em seguida, foram ao shopping fazer matrícula em um curso e almoçar.

“Eu pedi a conta para irmos para casa tomar algum remédio, mas tive que desviar o caminho para o hospital, pois ela estava desmaiada no carro”, disse Israel.