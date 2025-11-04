Acesse sua conta
Thais Carla surpreende com flexibilidade ao lado do esposo na academia: ‘Beijinho do alongamento’

Influenciadora que perdeu mais de 70 kg compartilha rotina nas redes sociais

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:27

Thais Carla surpreendeu seguidores
Thais Carla surpreendeu seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Thais Carla que tem compartilhado seu processo emagrecimento e estilo de vida saudável nas redes sociais, impressionou os seguidores nesta terça-feira (4) ao mostrar sua flexibilidade ao praticar atividades físicas ao lado do esposo, Israel Reis.

