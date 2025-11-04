VIDA SAUDÁVEL

Thais Carla surpreende com flexibilidade ao lado do esposo na academia: ‘Beijinho do alongamento’

Influenciadora que perdeu mais de 70 kg compartilha rotina nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 21:27

Thais Carla surpreendeu seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Thais Carla que tem compartilhado seu processo emagrecimento e estilo de vida saudável nas redes sociais, impressionou os seguidores nesta terça-feira (4) ao mostrar sua flexibilidade ao praticar atividades físicas ao lado do esposo, Israel Reis.

Thais Carla antes e depois da bariátrica 1 de 14

Em publicações feitas através dos stories do Instagram, Thais Carla mostra o momento em que recebe ajuda do esposo para alongar as pernas e as estende completamente. O casal chega a dar um selinho no momento.

"Beijinho de alongamento", brincou a influenciadora na legenda. Em seguida, Thais Carla compartilhou registros treinando na academia. Após o treino, Thais Carla e o esposo chegaram a subir uma ladeira correndo. “Posso ir? Vou passar”, disse Israel avançando Thais na corrida. “Desgraçado”, brincou a influencer.