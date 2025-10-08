BARIÁTRICA

Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Influenciadora e dançarina, de 33 anos, compartilhou novo peso e revelou planos para eliminar mais 40 kg

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:46

Thais Carla Crédito: Reprodução

Cinco meses após realizar uma cirurgia bariátrica, Thais Carla voltou às redes sociais para comemorar as transformações do corpo e o surgimento da tão comentada “saboneteira”, nome popular dado à marca entre as clavículas que aparece com a perda de gordura. “Vou mostrar uma coisa para vocês, que acho engraçado e que todo mundo está falando. Saboneteira, olha aqui. Meu Deus”, brincou a influenciadora, radiante com o resultado.

Thais Carla antes e depois da bariátrica 1 de 14

A dançarina, que antes pesava mais de 200 kg, revelou que já eliminou cerca de 70 kg e atualmente está com 130 kg. “Perdi 70, 71 kg, por aí. Daqui a pouco, vocês vão ver só os peitinhos, de ninfeta”, disse, com bom humor. O objetivo agora é perder mais 40 kg e continuar o processo de reeducação alimentar e atividade física.

Thais contou que já reduziu o número do manequim e celebrou a volta às aulas de balé após 13 anos. “Gente, olha essa calça jeans que eu estou vestindo agora, tô chocada. Vestia 66, agora é 54”, comemorou.

Questionada sobre possíveis cirurgias para retirada do excesso de pele, Thais explicou que ainda está no início da recuperação. “Vocês me perguntam muito sobre quando vou fazer as cirurgias das peles. Gente, faz só quatro meses que fiz a bariátrica, calma. Ainda falta um processo longo até eu tirar minhas peles, calma. As coisas vão fluir do jeito que têm que fluir”, afirmou.

O procedimento realizado pela influenciadora foi o bypass gástrico, que reduz o estômago e desvia parte do intestino para limitar a absorção dos alimentos. Segundo ela, a recuperação exige paciência e disciplina: “Agora já consigo mastigar algumas coisas, tipo uma torradinha. Frutas estão liberadas, carnes também, desde que bem macias.”