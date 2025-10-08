Acesse sua conta
Saiba quais são os três tipos de pessoas que mais traem e saiba se seu parceiro se encaixa em algum deles

Pesquisas mostram que narcisismo, desejo solitário e histórico de traição estão entre os fatores mais comuns entre infiéis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:00

Traição e infidelidade
Traição e infidelidade Crédito: Freepik

A infidelidade é um tema que desperta curiosidade e polêmica, e a ciência tem buscado entender quais características tornam algumas pessoas mais propensas a trair. De acordo com diferentes estudos, há três perfis que se destacam entre os infiéis — e as razões vão muito além da atração física.

Pessoas narcisistas

Entre os traços mais associados à infidelidade está o narcisismo. Segundo o Dicionário Cambridge, o termo descreve indivíduos com uma visão inflada de si mesmos, necessidade constante de admiração e falta de empatia. Um estudo de 2014 conduzido pelos pesquisadores James McNulty e Laura Widman acompanhou 123 casais por quatro anos e revelou que todos os participantes com comportamento narcisista traíram seus parceiros. Para os autores, pessoas que acreditam ser excepcionais em suas habilidades sexuais tendem a se comportar como “narcisistas sexuais”, acreditando que merecem mais do que o relacionamento oferece.

Pessoas com alto “desejo solitário”

Outro estudo, publicado em 2021, identificou uma correlação entre o chamado “desejo solitário” - termo usado para descrever a frequência da masturbação - e a probabilidade de infidelidade. A pesquisa apontou que quanto maior o nível desse desejo individual, maiores são as chances de a pessoa buscar satisfação fora da relação, seja por impulso, curiosidade ou tédio sexual.

Pessoas que já traíram antes

O ditado “quem trai uma vez, trai sempre” ganhou respaldo científico em uma pesquisa de 2017. O estudo acompanhou 484 casais e constatou que 44% já haviam cometido infidelidade. Entre esses, quem traiu no passado apresentou três vezes mais chances de repetir o comportamento. Segundo os pesquisadores, isso ocorre porque o ato de trair reduz barreiras morais e normaliza o comportamento, tornando-o mais provável no futuro.

Os resultados reforçam que, embora cada caso seja único, certos padrões psicológicos e comportamentais aumentam as chances de infidelidade. Entender esses perfis pode ajudar a identificar sinais de alerta e fortalecer a comunicação e os limites dentro do relacionamento.

