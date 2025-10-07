Acesse sua conta
Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Alterações de humor, segredos nas redes sociais e aumento na vaidade estão entre os principais indícios

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:43

Em muitos relacionamentos, momentos de crise podem abrir espaço para a infidelidade e transformar suspeitas em angústia. O investigador particular Tom Martin, autor do livro Seeing Life Through Private Eyes, afirma que a primeira pista de que algo não vai bem é a própria intuição. Quando a sensação de que algo está errado aparece, é importante prestar atenção.

De acordo com o portal especializado em psicologia TerapySide, as emoções envolvidas nesse tipo de desconfiança são complexas e incluem medo, insegurança e ansiedade. Elas provocam uma alternância constante entre confiança e dúvida, tornando difícil avaliar a situação com clareza.

Martin lista dez sinais que podem indicar traição, embora a presença de um ou dois deles não seja motivo para conclusões precipitadas.

No entanto, se mais de quatro estiverem presentes, é hora de observar com atenção:

1. Redução da intimidade: queda notável na frequência das relações sexuais.

2. Atitude defensiva: o parceiro reage com irritação sem motivo aparente.

3. Mentiras pequenas: omissões e contradições constantes.

4. Mudanças de humor: irritabilidade e nervosismo sem explicação clara.

5. Gastos suspeitos: aumento de despesas não justificadas.

6. Contas secretas nas redes sociais: criação de perfis ocultos.

7. Ocultação de faturas: esconder comprovantes de cartão de crédito.

8. Excesso de vaidade: preocupação repentina e exagerada com a aparência.

9. Mudanças na rotina: novos hábitos e horários sem explicações convincentes.

10. Longas ausências: sair cedo, voltar tarde e oferecer justificativas vagas.

Caso a infidelidade seja confirmada, o mais importante é priorizar o bem-estar emocional. Buscar apoio em amigos, familiares e, se necessário, ajuda psicológica pode ser essencial para lidar com o impacto da descoberta.

Para superar a dor, o especialista recomenda compreender o que aconteceu, sem culpar a si mesmo, e dar tempo para que as emoções se acalmem antes de tomar qualquer decisão. Manter o foco no presente e no futuro, com equilíbrio e autocuidado, é o caminho mais saudável para reconstruir a autoestima e seguir adiante.

