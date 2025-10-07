Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:43
Em muitos relacionamentos, momentos de crise podem abrir espaço para a infidelidade e transformar suspeitas em angústia. O investigador particular Tom Martin, autor do livro Seeing Life Through Private Eyes, afirma que a primeira pista de que algo não vai bem é a própria intuição. Quando a sensação de que algo está errado aparece, é importante prestar atenção.
Traição e infidelidade
De acordo com o portal especializado em psicologia TerapySide, as emoções envolvidas nesse tipo de desconfiança são complexas e incluem medo, insegurança e ansiedade. Elas provocam uma alternância constante entre confiança e dúvida, tornando difícil avaliar a situação com clareza.
Martin lista dez sinais que podem indicar traição, embora a presença de um ou dois deles não seja motivo para conclusões precipitadas.
No entanto, se mais de quatro estiverem presentes, é hora de observar com atenção:
1. Redução da intimidade: queda notável na frequência das relações sexuais.
2. Atitude defensiva: o parceiro reage com irritação sem motivo aparente.
3. Mentiras pequenas: omissões e contradições constantes.
4. Mudanças de humor: irritabilidade e nervosismo sem explicação clara.
5. Gastos suspeitos: aumento de despesas não justificadas.
6. Contas secretas nas redes sociais: criação de perfis ocultos.
7. Ocultação de faturas: esconder comprovantes de cartão de crédito.
8. Excesso de vaidade: preocupação repentina e exagerada com a aparência.
9. Mudanças na rotina: novos hábitos e horários sem explicações convincentes.
10. Longas ausências: sair cedo, voltar tarde e oferecer justificativas vagas.
Caso a infidelidade seja confirmada, o mais importante é priorizar o bem-estar emocional. Buscar apoio em amigos, familiares e, se necessário, ajuda psicológica pode ser essencial para lidar com o impacto da descoberta.
Para superar a dor, o especialista recomenda compreender o que aconteceu, sem culpar a si mesmo, e dar tempo para que as emoções se acalmem antes de tomar qualquer decisão. Manter o foco no presente e no futuro, com equilíbrio e autocuidado, é o caminho mais saudável para reconstruir a autoestima e seguir adiante.