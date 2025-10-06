Acesse sua conta
Prestes a fazer 100 anos, homem pede divórcio após descobrir traição da esposa 60 anos antes

Caso viralizou nas redes sociais

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:16

A história de um italiano de 99 anos que decidiu se divorciar após descobrir uma traição cometida pela esposa nos anos 1940 voltou a viralizar nas redes sociais, mais de uma década depois de ter sido revelada pela imprensa internacional.

O caso, noticiado originalmente em 2011 pela BBC e pelo jornal britânico Daily Telegraph, envolve Antonio C. e Rosa C., casal que viveu junto por 77 anos. Segundo a reportagem, Antonio encontrou em 2002 uma série de cartas de amor escondidas em um gaveteiro antigo e, ao questionar a esposa, ouviu dela a confissão: o romance havia acontecido mais de 60 anos antes.

Apesar da distância temporal, o episódio abalou o relacionamento. O casal tentou seguir junto, mas o ciúme e o ressentimento acabaram pesando mais. Quase dez anos depois da descoberta, Antonio tomou a decisão de se separar oficialmente, tornando-se, segundo os registros da época, o homem mais velho do mundo a pedir o divórcio.

Eles se conheceram em Nápoles, na Itália, nos anos 1930, quando Antonio trabalhava como policial. Casaram-se em 1934, tiveram cinco filhos e mais de dez netos. A história, que mistura amor, perdão e ressentimento tardio, voltou a chamar atenção nas redes, com internautas divididos entre espanto e empatia pela decisão do idoso.

“77 anos de casamento e ele ainda teve coragem de pedir o divórcio, isso é determinação”, brincou um usuário no X (antigo Twitter). Outros viram o episódio como prova de que “o coração não envelhece”, nem quando o amor vem acompanhado de mágoas guardadas por décadas.

