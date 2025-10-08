INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE

'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)

Samuel e Jaques terão que se explicar para os policiais

Após perder a cadeira para o tio Jacques (Marcello Novaes), Samuel (Juan Paiva) recuperou a presidência da Boaz, mas, o jovem terá que enfrentar um grande problema envolvendo uma investigação contra a empresa que lidera em "Dona de Mim". No capítulo desta quarta-feira (8), agentes da Polícia Federal chegarão fábrica de lingerie à procura do presidente e informarão que a empresa é suspeita de fraude fiscal.

“Senhor... Samuel Boaz? Presidente da empresa?”, perguntará um dos policiais. “Sou eu”, responderá Samuel, nervoso.

“Eu sou o investigador Barbieri, da Polícia Federal. Junto com a equipe da Receita, viemos cumprir um mandado de busca e apreensão nas dependências da fábrica. A Boaz é suspeita de fraude fiscal”, dirá o homem fardado.

“Fraude fiscal?!”, questionará Samuel.

Nesse momento, o agente explicará que a investigação é sobre fraudes aplicadas pela consultoria de Patrícia (Juliana Martins), irmã de Ricardo (Marcos Pasquim). O policial também irá procurar o diretor anterior que estava a frente da empresa na épocas das fraudes: Jaques (Marcello Novaes).

“Antes de fugir, Patrícia prestou serviços de consultoria para várias empresas e desenvolveu um método de fraudar o recolhimento de impostos. Eram fraudes muito bem feitas. Nós estamos investigando para descobrir quem foi cúmplice da Patrícia e quem foi vítima. Quem era o diretor na época?” , questionará o profissional.

Jacques terá que se explicar sobre o ocorrido na novela das 7 da TV Globo.

