Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Dona de Mim': Polícia Federal faz operação na Boaz nesta quarta (8)

Samuel e Jaques terão que se explicar para os policiais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:12

Operação da PF na Boaz
Operação da PF na Boaz Crédito: Reprodução / Gshow

Após perder a cadeira para o tio Jacques (Marcello Novaes), Samuel (Juan Paiva) recuperou a presidência da Boaz, mas, o jovem terá que enfrentar um grande problema envolvendo uma investigação contra a empresa que lidera em "Dona de Mim". No capítulo desta quarta-feira (8), agentes da Polícia Federal chegarão fábrica de lingerie à procura do presidente e informarão que a empresa é suspeita de fraude fiscal. 

“Senhor... Samuel Boaz? Presidente da empresa?”, perguntará um dos policiais. “Sou eu”, responderá Samuel, nervoso. 

Jacques e Samuel em Dona de Mim

Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 7
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

Leia mais

Imagem - Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Imagem - Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

“Eu sou o investigador Barbieri, da Polícia Federal. Junto com a equipe da Receita, viemos cumprir um mandado de busca e apreensão nas dependências da fábrica. A Boaz é suspeita de fraude fiscal”, dirá o homem fardado. 

“Fraude fiscal?!”, questionará Samuel.

Nesse momento, o agente explicará que a investigação é sobre fraudes aplicadas pela consultoria de Patrícia (Juliana Martins), irmã de Ricardo (Marcos Pasquim). O policial também irá procurar o diretor anterior que estava a frente da empresa na épocas das fraudes: Jaques (Marcello Novaes).

“Antes de fugir, Patrícia prestou serviços de consultoria para várias empresas e desenvolveu um método de fraudar o recolhimento de impostos. Eram fraudes muito bem feitas. Nós estamos investigando para descobrir quem foi cúmplice da Patrícia e quem foi vítima. Quem era o diretor na época?” , questionará o profissional.

Jacques terá que se explicar sobre o ocorrido na novela das 7 da TV Globo. 

Novidades de "Dona de Mim"

Ryan e Barbara darão beijão em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Gerusa é a nova babá de Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Deco vai cair da varanda após confronto com Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) será incriminada em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona e Samuel em "Dona de Mim" vão se envolver em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
1 de 5
Ryan e Barbara darão beijão em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Imagem - Casal em ‘Vale Tudo’, atores viajam juntos após fim das gravações

Casal em ‘Vale Tudo’, atores viajam juntos após fim das gravações

Imagem - Se você tem algum desses sobrenomes da lista é por que seus antepassados foram órfãos

Se você tem algum desses sobrenomes da lista é por que seus antepassados foram órfãos

Tags:

Dona de mim Novela Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão

Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão
Imagem - 4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro
Imagem - Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?
03

Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
04

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador