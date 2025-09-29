Acesse sua conta
Novo presidente assume a Boaz em 'Dona de Mim' desta segunda (29)

Trama promete grandes reviravoltas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:36

Faixada da Boaz em
Faixada da Boaz em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Importantes reviravoltas vão tomar conta do capítulo de "Dona de Mim" desta segunda-feira (29). As mudanças envolverão o futuro da família Boaz e da empresa de lingeries. O acontecimentos principal será que Samuel (Juan Paiva) assumirá a presidência da Boaz, demitindo o tio Jacques (Marcello Boaz). 

Veja o resumo do capítulo de "Dona de Mim" desta segunda (29):

Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Jaques ameaça Tânia e Ricardo. Rosa conversa com Leo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora. Kami e Marlon conversam com Renata sobre as investigações. Samuel torna-se o novo presidente da Boaz, e demite Jaques. Leo comemora o lançamento de sua coleção na fábrica. Samuel substitui Danilo por Pâmela. Rosa tem um episódio de confusão no meio da rua. Belarmino avisa a Jaques sobre o estado de Rosa.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

