Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:49
Atenção: O conteúdo aborda violência sexual e pode ser sensível para algumas pessoas.
O capítulo exibido nesta terça-feira (23) de Dona de Mim mostrou a personagem Kami sendo vítima de violência sexual. Logo após o crime, a jovem tomou banho e colocou as roupas para lavar. A reação, comum em situações de desespero, pode comprometer a investigação e atrasar o início de cuidados médicos urgentes.
Kami é violentada em 'Dona de Mim'
Especialistas e órgãos oficiais de saúde e segurança reforçam: as primeiras horas são decisivas tanto para a coleta de provas quanto para a proteção da saúde da vítima.
• Evite tomar banho ou realizar higiene íntima imediatamente após a violência: o contato com água e sabonete pode eliminar vestígios que seriam analisados pela perícia.
• Não lave roupas ou lençóis usados no momento: essas peças devem ser guardadas em sacos de papel, secos e separados, pois podem conter material biológico útil para a investigação.
• Não escove os dentes ou coma, caso tenha ocorrido violência oral.
Mesmo que a vítima já tenha tomado banho ou lavado roupas, é fundamental procurar atendimento, pois exames ainda podem ser realizados dentro de prazos técnicos. Segundo orientações de médicos legistas, a coleta de vestígios genitais costuma ser possível até 72 horas após o crime, podendo variar em alguns protocolos.
1. Acione ajuda: em caso de emergência, ligue 190 (Polícia Militar). Para denúncias e orientação, há o número 197 (Polícia Civil).
2. Procure atendimento médico o quanto antes: hospitais do SUS são obrigados, pela chamada Lei do Minuto Seguinte, a atender vítimas sem exigir boletim de ocorrência. O serviço inclui exame clínico, coleta de vestígios, contracepção de emergência e medicamentos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. Esses cuidados são mais eficazes quando iniciados nas primeiras 72 horas.
3. Registre ocorrência quando se sentir pronta: a vítima pode procurar uma Delegacia da Mulher (quando disponível) ou qualquer unidade da Polícia Civil. O boletim de ocorrência garante a solicitação de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.
4. Busque apoio psicológico e jurídico: a Central 180 funciona 24 horas e fornece informações sobre direitos e serviços de proteção.
• Atendimento integral e gratuito pelo SUS, com medicamentos e exames.
• Acesso a contracepção de emergência.
• Direito de interromper gravidez resultante de estupro, conforme previsto em lei.
• Apoio psicológico e social especializado.
Esse episódio de Dona de Mim chama atenção para um ponto essencial: embora a reação instintiva seja tentar “apagar” os vestígios da violência, preservar provas e procurar atendimento rápido pode fazer diferença tanto para a saúde da vítima quanto para responsabilizar o agressor.