Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Como agir em casos de violência sexual: o que fazer e o que evitar após o crime

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:49

Kami foi violentada na novela Dona de Mim Crédito: Reprodução

Atenção: O conteúdo aborda violência sexual e pode ser sensível para algumas pessoas.

O capítulo exibido nesta terça-feira (23) de Dona de Mim mostrou a personagem Kami sendo vítima de violência sexual. Logo após o crime, a jovem tomou banho e colocou as roupas para lavar. A reação, comum em situações de desespero, pode comprometer a investigação e atrasar o início de cuidados médicos urgentes.

Especialistas e órgãos oficiais de saúde e segurança reforçam: as primeiras horas são decisivas tanto para a coleta de provas quanto para a proteção da saúde da vítima.

O que não fazer

• Evite tomar banho ou realizar higiene íntima imediatamente após a violência: o contato com água e sabonete pode eliminar vestígios que seriam analisados pela perícia.

• Não lave roupas ou lençóis usados no momento: essas peças devem ser guardadas em sacos de papel, secos e separados, pois podem conter material biológico útil para a investigação.

• Não escove os dentes ou coma, caso tenha ocorrido violência oral.

Mesmo que a vítima já tenha tomado banho ou lavado roupas, é fundamental procurar atendimento, pois exames ainda podem ser realizados dentro de prazos técnicos. Segundo orientações de médicos legistas, a coleta de vestígios genitais costuma ser possível até 72 horas após o crime, podendo variar em alguns protocolos.

O que fazer imediatamente

1. Acione ajuda: em caso de emergência, ligue 190 (Polícia Militar). Para denúncias e orientação, há o número 197 (Polícia Civil).

2. Procure atendimento médico o quanto antes: hospitais do SUS são obrigados, pela chamada Lei do Minuto Seguinte, a atender vítimas sem exigir boletim de ocorrência. O serviço inclui exame clínico, coleta de vestígios, contracepção de emergência e medicamentos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. Esses cuidados são mais eficazes quando iniciados nas primeiras 72 horas.

3. Registre ocorrência quando se sentir pronta: a vítima pode procurar uma Delegacia da Mulher (quando disponível) ou qualquer unidade da Polícia Civil. O boletim de ocorrência garante a solicitação de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

4. Busque apoio psicológico e jurídico: a Central 180 funciona 24 horas e fornece informações sobre direitos e serviços de proteção.

Direitos garantidos

• Atendimento integral e gratuito pelo SUS, com medicamentos e exames.

• Acesso a contracepção de emergência.

• Direito de interromper gravidez resultante de estupro, conforme previsto em lei.

• Apoio psicológico e social especializado.