'Dona de Mim': atacada por stalker, Kami sofre violência sexual no capítulo desta terça (23)

Elis Freire
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:29
Em cenas que vão ao ar nesta terça-feira (23), a personagem Kami, interpretada por Giovanna Lancellotti, será alvo de um crime de grande impacto na novela Dona de Mim. A jovem, recém-demitida da Boaz, passa a ser seguida por um homem obcecado, identificado como Ronaldo, e acaba sendo atacada quando sai sozinha da loja.
Kami é violentada em 'Dona de Mim'
A perseguição vinha se intensificando há semanas, com mensagens invasivas e comportamentos de stalking nas redes sociais. Aproveitando um momento em que Kami está vulnerável, Ronaldo a surpreende na rua, imobiliza a personagem e comete o ato de violência. A trama evita detalhes gráficos, mas retrata a gravidade do crime e a ruptura que ele provoca na vida da protagonista.
Abalada e enojada, Kami busca apoio nos amigos, em especial Leo e Marlon. Leo a acolhe imediatamente, e as duas seguem juntas até a delegacia, onde Kami presta depoimento diante de uma policial mulher. Marlon acompanha o momento, revoltado, e a investigação policial se inicia para localizar o agressor, vivido por Bernardo Schlegel.
A narrativa explora não só o crime em si, mas as repercussões psicológicas que se seguem: Kami enfrenta dias de depressão, perda de apetite pela vida social e dificuldade para lidar com o trauma. A novela acompanha sua recuperação emocional, o processo de denúncia e o apoio das personagens ao longo do desfecho.
Ambientada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Dona de Mim, com direção artística de Allan Fiterman, inclui no elenco nomes como Clara Moneke, Tony Ramos, Juan Paiva, Rafael Vitti e Cláudia Abreu. A trama, ao colocar na tela uma sequência sobre violência sexual e perseguição digital, abre espaço para debates sobre segurança das mulheres, limites do assédio online e importância de acolhimento às vítimas.