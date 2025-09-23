NOVELA

'Dona de Mim': atacada por stalker, Kami sofre violência sexual no capítulo desta terça (23)

Personagem sofrerá graves sequelas emocionais e entrará em depressão

Elis Freire

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:29

Ela contará com apoio de Leona Crédito: Reprodução

Em cenas que vão ao ar nesta terça-feira (23), a personagem Kami, interpretada por Giovanna Lancellotti, será alvo de um crime de grande impacto na novela Dona de Mim. A jovem, recém-demitida da Boaz, passa a ser seguida por um homem obcecado, identificado como Ronaldo, e acaba sendo atacada quando sai sozinha da loja.

A perseguição vinha se intensificando há semanas, com mensagens invasivas e comportamentos de stalking nas redes sociais. Aproveitando um momento em que Kami está vulnerável, Ronaldo a surpreende na rua, imobiliza a personagem e comete o ato de violência. A trama evita detalhes gráficos, mas retrata a gravidade do crime e a ruptura que ele provoca na vida da protagonista.

Abalada e enojada, Kami busca apoio nos amigos, em especial Leo e Marlon. Leo a acolhe imediatamente, e as duas seguem juntas até a delegacia, onde Kami presta depoimento diante de uma policial mulher. Marlon acompanha o momento, revoltado, e a investigação policial se inicia para localizar o agressor, vivido por Bernardo Schlegel.

A narrativa explora não só o crime em si, mas as repercussões psicológicas que se seguem: Kami enfrenta dias de depressão, perda de apetite pela vida social e dificuldade para lidar com o trauma. A novela acompanha sua recuperação emocional, o processo de denúncia e o apoio das personagens ao longo do desfecho.