RESUMO

'Dona de Mim': veja o que vai rolar no capítulo desta terça-feira (23)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:00

Kami vai desabafar com Leona sobre o que viveu Crédito: Reprodução / Gshow

O capítulo desta terça-feira (23) de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo abordará um assunto difícil, principalmente para as mulheres. A trama se desenvolverá a partir de um crime de assédio e stalker que Kami (Giovanna Lancelotti) sofrerá. A ruiva buscará apoio em Leo (Clara Moneke) e em Marlon (Humberto Morais) para decidir o que fazer. Além disso, Jacques (Marcello Novaes) se abrirá sobre as suas intenções com Filipa (Claudia Abreu).

Veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23):

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.