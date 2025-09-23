'Dona de Mim': veja o que vai rolar no capítulo desta terça-feira (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:00
O capítulo desta terça-feira (23) de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo abordará um assunto difícil, principalmente para as mulheres. A trama se desenvolverá a partir de um crime de assédio e stalker que Kami (Giovanna Lancelotti) sofrerá. A ruiva buscará apoio em Leo (Clara Moneke) e em Marlon (Humberto Morais) para decidir o que fazer. Além disso, Jacques (Marcello Novaes) se abrirá sobre as suas intenções com Filipa (Claudia Abreu).
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23):
Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.