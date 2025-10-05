Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 06/10 a 11/10

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00

Marlon e Kami em
Marlon e Kami em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" prometem muita intriga e mudanças, principalmente no campo amoroso dos personagens. Os acontecimentos da novela das 7 da TV Globo envolverão o término do noivado entre Kami (Giovanna Lancelllotti) e Marlon (Humberto Morais), uma revolta de Leo (Clara Moneke) com atitude de Jacques (Marcello Novaes) em relação a Sofia (Elis Cabral) e a assinatura do divórcio de um casal central. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Veja os resumos da semana de 06/10 a 11/10:

06 de outubro (segunda-feira)

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

07 de outubro (terça-feira)

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.

08 de outubro (quarta-feira)

Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

09 de outubro (quinta-feira)

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.

10 de outubro (sexta-feira)

Tânia sofre ao perceber que Jaques e Filipa estão juntos, e Ricardo se incomoda. Jaques diz a Danilo que deseja tê-lo como informante na Boaz. Leo conversa com Marlon sobre o fim de seu noivado com Kami. Tânia algema Ricardo, que se desespera. Filipa hesita em relação a Jaques. Chega o dia das lutas de kickboxing, e Heidegger diz a Bárbara que está de olho em Lucas. Ryan visita Kami, e Leo acha graça. Ricardo tenta se desvencilhar das algemas, e Tânia o atinge, fazendo o advogado desfalecer. Marlon vence sua luta, e Bárbara o abraça, sendo observada por Kami e Leo.

11 de outubro (sábado)

Kami e Leo se incomodam com as atitudes de Bárbara. Ricardo engana Tânia e consegue chamar a polícia. Tânia foge de casa. O desabafo de Kami em seu perfil da rede social faz sucesso. Ricardo alerta Jaques sobre o estado de Tânia. Ryan nota o comportamento alterado de Lucas e confronta Bárbara. Tânia liga para Vanderson. Lucas vence sua luta e agrada Romano, mas acaba desmaiando. Ryan cobra que Bárbara fale a verdade sobre o estado de Lucas.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Imagem - Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Imagem - Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso

Bandido finge ser apresentador de TV e rouba R$ 30 mil de casal idoso
Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
Imagem - Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

Com câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados e emociona com desabafo: 'Vida inteira de saudade'

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos
01

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
02

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar
04

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar