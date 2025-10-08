SURREAL

Tudo o que dá para fazer no Cana Brava All Inclusive Resort, em Ilhéus

Resort oferece experiências de lazer, esporte e culinária na beira de praia do litoral baiano

Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:28

Opções de lazer no Cana Brava Resort em Ilhéus Crédito: Divulgação

Para aproveitar as férias não tem regra: há quem goste de desligar totalmente dos compromissos e tomar um drink na beira da piscina, há quem escolha usar o tempo para testar novos hobbies e ainda quem adore uma programação completa de muita curtição à noite. Ao passar três dias no Canabrava Resort em Ilhéus, uma coisa se mostrou certa: existem opções para todos os gostos e configurações de família.

Sem pressão para acordar cedo; mas, se for a sua praia terá uma diversidade de programações para aproveitar, de aulas de vôlei de praia à surfe no mar, ou até passeios caiaque em uma lagoa dentro dos estabelecimentos do resort. Como se estivesse adentrando em um universo à parte, a infraestrutura do local dá conta de tudo que você precisa: é realmente “all inclusive” ou "tudo incluído". Haja energia? Depende do que você gostar e escolher fazer para curtir seus dias de folga.

Cana Brava Resort em Ilhéus 1 de 11

Localizado na praia de Cana Brava, na turística cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, o Cana Brava Resort oferece hospedagem e atividades para adultos, crianças e bebezinhos, durante o dia e a noite. Para satisfazer o apetite, os hóspedes podem desfrutar de diferentes gastronomias em três restaurantes na área comum.

Mas, iai? De forma prática, que dá para fazer no Canabrava Resort? Convidado pelo resort para entender na pele a experiência de alguns dias de férias "all inclusive", o CORREIO detalha as diversas alternativas.

Confira:

Piscinas e parque aquático

Piscina com bar central Crédito: Reprodução

Uma das primeiras coisas que passam na cabeça ao se imaginar em um resort são as piscinas. No Cana Brava All Inclusive Resort, além do mar logo em frente e da lagoa enorme citada acima, existem piscinas com diferentes configurações. São quatro delas para diferentes perfis de hóspedes. A primeira inclui um brinquedão infantil equipado com escorregadores, roda d’água e jatos que espirram água, para a criançada de 2 a 10 anos. Ao lado desta, uma clássica piscina de resort voltada para o relaxamento dos adultos à beira mar. De lá, dá pra enxergar tudo que está rolando na piscina infantil, mas sem neura, porque os monitores ficam de olho nos pequenos.

O destaque é a piscina de borda infinita, localizada próxima à área dos restaurantes, com espreguiçadeiras enorme para relaxar. Mais recente no resort, a última e não menos importante é uma piscina arredondada próxima à quadra de vôlei que tem até um bar no centro dela para a galera se servir e estar sempre abastecida e refrescada.

Esporte e aventuras

Opções de lazer no Cana Brava Resort em Ilhéus Crédito: Divulgação

Para quem prefere férias mais ativas, o Cana Brava oferece uma programação completa de esportes e aventuras. Dentro do resort há um lago onde é possível praticar caiaque e stand up paddle, atividades inclusas na diária e acompanhadas por instrutores. Os mais aventureiros também podem experimentar o arborismo, com percurso suspenso e tirolesa, ou ainda participar de aulas de vôlei de praia, organizadas diariamente pela equipe de lazer.

Na praia em frente ao resort, o mar costuma ser mais agitado, o que atrai quem gosta de desafiar as ondas, com aulas de surfe com instrutores disponíveis para agendamento. A proposta é simples: cada hóspede pode montar seu próprio ritmo entre descanso e movimento, de acordo com o humor do dia.

As aulas de surfe, o arborismo e a tirolesa são atividades extras e não fazem parte do pacote de estadia.

Restaurantes à vontade e opções à la carte

Para jantar no Coco Dendê os hóspedes devem agendar na secretaria ou através de um QR Code disponibilizado Crédito: Divulgação

Comer sempre é uma boa opção. Quando o assunto é gastronomia, o Cana Brava traz comida em tempo integral. O restaurante principal, Encontro das Águas, funciona em sistema de buffet e serve café da manhã, almoço, jantar e até ceia de madrugada, garantindo que ninguém fique com fome em nenhum momento do dia.

Já o Coco Dendê, espaço à la carte do resort, é reservado para um jantar especial mediante agendamento no check-in. O cardápio traz pratos elaborados, com entrada, principal e sobremesa, em um ambiente mais intimista. Outra opção é o Mar à Vista, que funciona a partir das 11h, servindo petiscos e pratos leves à beira da praia, perfeito para quem prefere aproveitar o dia entre mergulhos e beliscos. Além dos três restaurantes, há seis bares espalhados pelo resort, oferecendo bebidas alcoólicas e não alcoólicas até a madrugada para alegria dos adultos.

Entretenimento para os pequenos

Opções de lazer no Cana Brava Resort em Ilhéus Crédito: Divulgação

As crianças, claro, também tem seus lugar no Cana Brava. O resort conta com a Cidade do Sol, uma área dedicada ao público infantil com brinquedões, escorregadores, piscina de bolinhas, cama elástica e acompanhamento de monitores o dia inteiro. Nesse espaço que acontecem gincanas, oficinas e jogos lúdicos pensados para diferentes faixas etárias. Dentro da estrutura há ainda um cinema climatizado, com poltronas reclináveis, que pode ser reservado de forma privativa pelas famílias mediante um custo adicional.

Para os menorzinhos, a Baby Copa oferece toda a infraestrutura necessária para os cuidados diários: geladeira para mamadeiras, micro-ondas, frutas, cadeirões e trocadores. O resort também oferece serviço de baby sitter sob agendamento, e até um Spa Kids, com massagens e penteados infantis.

Diferentes opções de quartos: as acomodações

Acomodações da Villa Premium Crédito: Divulgação

Por fim, o momento de descanso total. Ficar no quarto quando se está em um resort ou um hotel também é um momento sagrado. Nessas horas o que se busca é conforto. As opções de acomodações também são diversas com destaque para o Chalé Luxo e para a Villa Premium. Com localizações privilegiadas dentro do resort, essas acomodações parecem pequenas casinhas de muito bom gosto, com varanda e portas de vidro para ruazinhas de grama e pedrinhas: a sensação realmente é de estar em uma vila, mas super equipada e luxuosa.