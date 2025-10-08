Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

No Dia do Nordestino, produtores valorizam insumos regionais e mostram como a biodiversidade da região inspira sabores e identidade na indústria cervejeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:15

Cerveja
Cerveja Crédito: Divulgação

No Dia do Nordestino, até a cerveja revela curiosidades sobre a riqueza cultural da região. Ingredientes como mandioca, caju e laranja, tão presentes na mesa e na agricultura nordestina, vêm ganhando destaque na produção nacional e inspirando novas receitas que unem tradição e inovação.

A relação entre o território e as bebidas fermentadas no Brasil é antiga. Muito antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas já produziam o cauim, feito a partir da fermentação da mandioca. Esse costume ancestral mostra que o que vai ao copo sempre teve raízes profundas no solo brasileiro.

Cerveja faz bem para a saúde?

O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock
Além do sabor, o lúpulo oferece poderosos antioxidantes que fazem bem ao corpo por Shutterstock/Reprodução
As flores femininas do lúpulo concentram 14% de antioxidantes naturais por divulgação
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock) por Imagem: barmalini | Shutterstock
Um brinde ao lúpulo: fonte natural de compostos que ajudam a combater os radicais livres (Imagem: MaxyM | Shutterstock) por Imagem: MaxyM | Shutterstock
Mais que ingrediente, o lúpulo é aliado do bem-estar celular por Arquivo/Agência Brasil
Ciência na taça: os antioxidantes do lúpulo ajudam a preservar a juventude das células por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O lúpulo é o toque especial da cerveja (Imagem: Marian Weyo | ShutterStock) por
A pizza pode ser harmonizada com cerveja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
Também é uma dose de proteção antioxidante para o seu organismo por Divulgação
A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock) por
A cerveja pode ser uma bebida perfeita para a ceia de Páscoa (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por
As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho (Imagem: Viiviien | Shutterstock) por
1 de 13
O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock

Nos últimos anos, a indústria cervejeira voltou os olhos para os insumos do Nordeste, uma região marcada pela biodiversidade e por saberes agrícolas que atravessam gerações. “Quando a gente fala de cerveja feita com ingredientes do Nordeste, não estamos falando só de sabor, mas de raízes e identidade. Cada gole carrega um pedacinho dessa terra criativa”, explica Carolina Loureiro, mestre cervejeira da Academia da Cerveja.

A mandioca cultivada por agricultores familiares, o caju abundante no semiárido e a laranja das áreas litorâneas têm se tornado protagonistas em rótulos artesanais. Além deles, a rapadura e o mel acrescentam dulçor e complexidade, enquanto frutas como umbu, maracujá-do-mato e graviola trazem notas tropicais intensas. Até ervas nativas da caatinga já foram exploradas, criando perfis aromáticos únicos.

Leia mais

Imagem - Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Thais Carla fica eufórica ao 'conhecer' parte do seu corpo após perder 70kg; veja

Imagem - Rosiane Pinheiro faz forte desabafo: 'Fui abusada, feita de escrava. Me batiam, queimavam e tentaram me matar'

Rosiane Pinheiro faz forte desabafo: 'Fui abusada, feita de escrava. Me batiam, queimavam e tentaram me matar'

Imagem - Saiba quais são os três tipos de pessoas que mais traem e saiba se seu parceiro se encaixa em algum deles

Saiba quais são os três tipos de pessoas que mais traem e saiba se seu parceiro se encaixa em algum deles

Mais do que inovação, o movimento representa um novo olhar sobre o campo e sobre a biodiversidade brasileira. Ao incorporar ingredientes regionais, a indústria gera renda para comunidades locais, estimula a agricultura sustentável e reforça a conexão entre cultura e produção.

Nesse cenário, a Academia da Cerveja, escola da Ambev, tem tido papel importante ao promover a pesquisa e a formação de profissionais interessados em explorar o potencial dos insumos brasileiros. Com mais de 30 mil alunos formados, a instituição incentiva o desenvolvimento de receitas que valorizam o território e fortalecem o vínculo entre tradição e modernidade.

Do cauim indígena às cervejas que levam mandioca, caju e laranja, cada rótulo é também um retrato da diversidade e da criatividade nordestina. E neste Dia do Nordestino, descobrir esses sabores é uma forma curiosa e deliciosa de celebrar a identidade de um Brasil que se reinventa sem perder suas raízes.

Tags:

Cerveja

Mais recentes

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
Imagem - Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio