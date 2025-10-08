MOMENTO ALEGRE

Lore Improta surpreende a filha Liz com presente especial de Dia das Crianças: “Pense numa felicidade”

Esposa de Léo Santana antecipou presente de Dia das Crianças da filha



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:22

LOre Improta m Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina e influenciadora Lore Improta surpreendeu a filha Liz nesta quarta-feira (8) com um presente especial em comemoração ao Dia das Crianças. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, a menina de quatro anos — que recentemente se recuperou de uma virose acompanhada de febre persistente — aparece radiante enquanto brinca com o mimo. “Dei de presente de Dia das Crianças uma casa da Barbie que ela vinha pedindo. Pense numa felicidade”, contou a mãe coruja.



Lore Improta 1 de 12

Fruto da relação entre Lore Improta e o cantor Leo Santana, Liz completou 4 anos no último dia 26 de setembro. Para marcar a data, a família antecipou as comemorações com uma festa especial realizada no dia 24, em Salvador, reunindo cerca de 400 convidados.

Inspirada no universo encantado das princesas, a celebração teve decoração assinada por Will Bittencourt, referência em eventos infantis de alto padrão. O look da aniversariante foi criado pela marca Boneca de Pano, conhecida por seus figurinos lúdicos e personalizados.

“Essa festa não é só um momento especial pra Liz, mas pra toda a nossa família. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, porque quero que ela cresça lembrando de como é amada. Meu maior desejo é que ela siga sendo essa menina alegre, cheia de luz e que nunca perca a essência dela”, afirmou Lore Improta ao Alô Alô Bahia.