É hora de abrir o coração! Em outubro, 4 signos vão viver uma reconciliação inesperada

Momento é de deixar os sentimentos aflorarem com a volta de amores do passado

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:30

Reconciliações pode ser uma nova oportunidade de recomeço Crédito: Reprodução | Freepik

Amores vão, mas também podem vir novamente, seja para mostrar uma nova versão ou até mesmo para recomeçar de forma definitiva, e Outubro é um mês que tem prometido emoções intensas e reviravoltas no amor.

Com Mercúrio em Escorpião, a Luna Nova em Libra e o Sol também entrando em Escorpião, o clima fica propício para novos recomeços, de acordo com o astrólogo João Bidu. Se você pensa que aquele amor do passado não ia voltar, é aí que pode acontecer a surpresa.

A energia do mês traz coragem para encarar conversas, resolver mal-entendidos e um toque de nostalgia para viver o melhor de um relacionamento. Com isso, alguns signos podem esbarrar em amores do passado ou reviver conexões que pareciam perdidas. Veja quais signos que podem viver uma reconciliação inesperada neste mês:

Peixes

Signo dos românticos por natureza, Peixes acredita no poder do destino, e neste mês o universo pode provar que ele estava certo. Com Netuno retrógrado e a energia de Libra no ar, as emoções ficam afloradas e o coração, receptivo. Por isso, é possível que um amor do passado apareça, pedindo uma nova chance, mas saber se você vai dar. A dica é: se existe sentimentos, mergulhe de cabeça.

Câncer

Cancerianos têm dificuldade de virar a página, e neste mês, com Marte e Mercúrio ativando as emoções, o signo pode sentir a saudade bater forte. A Lua Minguante em Câncer traz reflexões e o desejo de curar feridas antigas, por isso, existem chances e um reencontro cheio de sentimentos e, uma conversa pode mudar tudo.

Escorpião

A intensidade toma conta quando o Sol entra em Escorpião. O signo tende a revisitar situações do passado e refletir sobre erros, além da vontade de consertar o que ficou mal resolvido. Além disso, com Plutão direto em Aquário, o desejo de transformação é verdadeiro. Se uma reconciliação acontecer, será profunda e verdadeira, mudando o rumo de sua história.

Libra