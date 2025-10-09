Anjo da Guarda desta quinta (9) traz recado para 6 signos; é hora de ter amor-próprio e virar o jogo

ASTROLOGIA

O Anjo da Guarda deste 9 de outubro sopra ventos de coragem e autoestima. A energia celestial do dia reforça o poder de acreditar em si mesmo e de se libertar da necessidade de aprovação. É o momento de lembrar quem você é, valorizar o que já conquistou e não permitir que inseguranças determinem o seu presente.

Este anjo trabalha a autovalorização em todos os níveis: emocional, profissional e espiritual. Ele ensina que ser gentil consigo mesmo é o primeiro passo para que o mundo também o enxergue com respeito. Se algo vinha abalando sua confiança, o dia traz a chance de se reerguer, se olhar com ternura e reconhecer o próprio brilho.

A energia deste 9 de outubro favorece quem decide ousar. O anjo inspira atitudes autênticas, mudanças de visual, retomada de planos que foram deixados de lado e a coragem de dizer “não” ao que diminui sua luz. A mensagem é clara: não abaixe a cabeça. A verdadeira beleza nasce quando você se permite ser exatamente quem é.

Áries

O anjo do dia reacende em você o fogo da coragem. Seu brilho natural se fortalece quando você assume a liderança da própria vida. Confie na sua voz interior e evite depender da aprovação dos outros.

Dica para elevar a autoestima: pratique algo que te desafie fisicamente, como um treino, uma dança ou um novo esporte. O movimento desperta seu poder e renova a autoconfiança.

Leão

O Anjo da Guarda reforça o magnetismo leonino e traz reconhecimento. Hoje, o universo te convida a parar de se cobrar tanto e lembrar que o brilho que carrega é genuíno. Você não precisa provar nada.

Dica para elevar a autoestima: vista-se como quem sabe o próprio valor. Use algo que te faça sentir especial e mantenha por perto pessoas que te celebram, não que te diminuem.

Sagitário

O anjo deste dia desperta sua fé em si mesmo e o desejo de recomeçar. É hora de olhar para frente com entusiasmo e deixar o passado no lugar dele. A vida quer te ver sorrindo outra vez.

Dica para elevar a autoestima: planeje algo novo, mesmo que simples: uma viagem, um curso ou uma mudança de ambiente. O novo te lembra o quanto você é livre e capaz.

Gêmeos

A energia do anjo estimula sua expressão e autenticidade. Falar o que sente e se permitir ser ouvido vai abrir caminhos importantes. Evite se esconder por medo de errar.

Dica para elevar a autoestima: escreva ou grave algo sobre você mesmo destacando suas qualidades e conquistas. Ver em palavras o quanto já evoluiu será libertador.

Libra

O anjo do dia pede que você se coloque em primeiro lugar. Chegou o momento de parar de buscar equilíbrio apenas para os outros e cuidar do seu próprio centro. Dizer “não” pode ser o gesto mais amoroso do dia.

Dica para elevar a autoestima: dedique um tempo para cuidar de si: um banho demorado, uma boa leitura, uma massagem ou apenas o silêncio. A beleza nasce do bem-estar.

Aquário

O Anjo da Guarda desperta sua coragem para ser único. Você brilha quando segue o coração e transforma a diferença em força. Evite comparações e reafirme suas ideias.

Dica para elevar a autoestima: se permita criar, inovar e expressar algo novo: seja no trabalho, no visual ou na rotina. Mostrar o que é só seu é o melhor exercício de amor-próprio.

