Você trava em uma relação amorosa? Seu signo pode ter a ver com isso

A Astrologia explica porque nem todos conseguem se entregar de cabeça no amor

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 23:03

O seu signo pode dizer muito sobre a sua personalidade no amor
O seu signo pode dizer muito sobre a sua personalidade no amor Crédito: FreePik

Em uma relação amorosa, nem todo mundo consegue mergulhar de cabeça. A realidade é que algumas pessoas são mais "cabreiras" e preferem observar, testar e ter certeza antes de abrir o coração, ou até travam e não conseguem se abrir completamente para viver o que tiver de viver com o outro. Segundo a Astrologia, essas características que podem ter tudo a ver com o seu signo. 

O time de astrólogos de João Bidu, porém, aponta que outubro traz mais entrega e confiança nos sentimentos para estes carinhas aí do zodíaco. Para eles, é hora de deixar o medo de lado e se jogar! 

Os signos no amor

Saiba os 5 signos que precisam aprender a se entregar mais em uma relação amorosa:

Virgem

O virginiano gosta de ter tudo sob controle, inclusive as emoções. Por isso, tende a analisar demais cada passo antes de se envolver. No entanto, o excesso de racionalidade pode afastar boas oportunidades afetivas. Assim, é importante entender que nem tudo pode ser planejado e que o amor também é feito de imprevistos.

Capricórnio

O capricorniano é reservado e demora para confiar, pois teme se decepcionar. Além disso, prefere focar em conquistas concretas do que se jogar em algo incerto. Contudo, o amor exige vulnerabilidade, e isso pode ser libertador. Então, abrir um pouco o coração pode trazer relações mais profundas e sinceras.

Aquário

Por ser um signo independente, Aquário tem dificuldade em lidar com laços emocionais muito intensos. No entanto, isso não significa que ele não sinta, apenas prefere demonstrar de um jeito diferente. Ainda assim, aprender a demonstrar mais afeto e se permitir sentir sem tanto filtro pode transformar completamente sua vida amorosa.

Escorpião

Apesar de parecer intenso, Escorpião também ergue barreiras quando teme perder o controle. Além disso, o medo de ser traído ou enganado pode afastá-lo de conexões verdadeiras. Portanto, confiar mais e deixar o ciúme de lado é essencial para viver um amor leve e maduro.

Touro

O Taurino ama a estabilidade e, por isso, tem dificuldade em sair da zona de conforto. No entanto, o medo de mudanças pode impedir novas experiências emocionais. Assim, abrir-se para o novo e acreditar mais nas pessoas é o caminho para viver algo realmente transformador.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu.

Tags:

Amor Signos Astrologia

