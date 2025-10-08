Acesse sua conta
Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)

A carta domina as energias do dia e promete emoções intensas, decisões intuitivas e descobertas inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:20

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot do dia revela que a quarta-feira será guiada pela carta A Lua, símbolo de mistério, sensibilidade e intuição. Sob essa influência, os signos devem confiar mais nos pressentimentos e menos nas aparências. O clima é de revelações, autoconhecimento e emoções profundas. Veja o que as cartas reservam para o seu signo hoje.

Áries – O Julgamento

O passado volta à tona com lições importantes. Resolva pendências e feche ciclos. O momento pede clareza e recomeços conscientes.

Touro – O Sol

Depois de dias de dúvidas, a clareza chega. Aproveite para colocar planos em prática e celebrar pequenas vitórias.

Gêmeos – O Enforcado

Nem tudo anda no seu ritmo, mas o universo pede paciência. Espere o tempo certo para agir — há sabedoria em observar antes de reagir.

Câncer – A Lua

Sua carta do dia reforça o poder da intuição. Sonhos e sinais podem revelar o que você precisa enxergar. Evite se deixar levar por ilusões.

Leão – A Força

Coragem e determinação te colocam em destaque. Use o autocontrole para vencer desafios sem perder a doçura.

Virgem – O Papa

Dia de sabedoria e estabilidade. Confie em conselhos de pessoas experientes e siga seus valores — eles te manterão no caminho certo.

Libra – A Estrela

A esperança renasce. Mesmo que algo pareça incerto, o universo conspira a seu favor. Acredite em novas possibilidades.

Escorpião – A Morte

Mudanças profundas pedem desapego. O que termina agora abre espaço para o novo florescer. Renove-se sem medo.

Sagitário – O Mago

A energia criativa está em alta. Tome a frente dos projetos e transforme ideias em realidade. O sucesso depende da sua ação.

Capricórnio – O Diabo

Atenção aos excessos e tentações. Evite se prender ao que limita sua liberdade. Hoje, autocontrole é poder.

Aquário – A Temperança

Busque harmonia e equilíbrio nas relações. O diálogo e a moderação serão fundamentais para manter a paz.

Peixes – O Louco

Abra-se para o novo e ouse sonhar. O inesperado pode trazer grandes aprendizados e oportunidades únicas.

