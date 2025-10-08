Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:20
O tarot do dia revela que a quarta-feira será guiada pela carta A Lua, símbolo de mistério, sensibilidade e intuição. Sob essa influência, os signos devem confiar mais nos pressentimentos e menos nas aparências. O clima é de revelações, autoconhecimento e emoções profundas. Veja o que as cartas reservam para o seu signo hoje.
Áries – O Julgamento
O passado volta à tona com lições importantes. Resolva pendências e feche ciclos. O momento pede clareza e recomeços conscientes.
Touro – O Sol
Depois de dias de dúvidas, a clareza chega. Aproveite para colocar planos em prática e celebrar pequenas vitórias.
Gêmeos – O Enforcado
Nem tudo anda no seu ritmo, mas o universo pede paciência. Espere o tempo certo para agir — há sabedoria em observar antes de reagir.
Câncer – A Lua
Sua carta do dia reforça o poder da intuição. Sonhos e sinais podem revelar o que você precisa enxergar. Evite se deixar levar por ilusões.
Leão – A Força
Coragem e determinação te colocam em destaque. Use o autocontrole para vencer desafios sem perder a doçura.
Virgem – O Papa
Dia de sabedoria e estabilidade. Confie em conselhos de pessoas experientes e siga seus valores — eles te manterão no caminho certo.
Tarot
Libra – A Estrela
A esperança renasce. Mesmo que algo pareça incerto, o universo conspira a seu favor. Acredite em novas possibilidades.
Escorpião – A Morte
Mudanças profundas pedem desapego. O que termina agora abre espaço para o novo florescer. Renove-se sem medo.
Sagitário – O Mago
A energia criativa está em alta. Tome a frente dos projetos e transforme ideias em realidade. O sucesso depende da sua ação.
Capricórnio – O Diabo
Atenção aos excessos e tentações. Evite se prender ao que limita sua liberdade. Hoje, autocontrole é poder.
Aquário – A Temperança
Busque harmonia e equilíbrio nas relações. O diálogo e a moderação serão fundamentais para manter a paz.
Peixes – O Louco
Abra-se para o novo e ouse sonhar. O inesperado pode trazer grandes aprendizados e oportunidades únicas.