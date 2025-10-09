Acesse sua conta
Hora de agir e desapegar do passado: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta quinta (9)

Confira o que as cartas revelam e siga as dicas que podem transformar a sua quarta em um ciclo de avanços e boas surpresas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot desta quarta-feira (9) refletem a energia vibrante do Sol, guiando cada signo com mensagens de clareza, coragem e autoconfiança. Em um dia marcado por boas oportunidades e revelações, o tarot indica caminhos para agir com propósito e deixar que o brilho interior conduza as decisões. Confira o que as cartas revelam e siga as dicas que podem transformar a sua quarta em um ciclo de avanços e boas surpresas.

Áries – O Mago

Dia de ação e iniciativa. O tarot pede que você use suas habilidades para abrir caminhos.

Dica: não espere aprovação, apenas comece.

Touro – A Força

Paciência e domínio das emoções serão essenciais. Você tem mais poder do que imagina.

Dica: use o autocontrole como escudo.

Gêmeos – A Estrela

Esperança e inspiração no ar. Planos antigos podem ganhar novo fôlego.

Dica: acredite nas pequenas sincronicidades do dia.

Câncer – O Julgamento

Hora de resolver pendências e liberar o que ficou preso ao passado.

Dica: responda aos sinais do universo com leveza.

Leão – O Sol

A carta do dia também é a sua. Brilho, sucesso e autoconfiança em alta. Dica: confie na sua intuição e compartilhe alegria.

Virgem – A Temperança

Equilíbrio é palavra-chave. Evite excessos e mantenha a serenidade diante de imprevistos.

Dica: pratique a moderação em tudo.

Libra – Os Enamorados

Decisões importantes pedem clareza. Siga o coração, mas sem ignorar a razão.

Dica: não tema escolher, o caminho certo se revela na ação.

Escorpião – A Morte

Transformações positivas. Um ciclo se encerra para que outro, mais alinhado, comece.

Dica: abrace o novo sem olhar para trás.

Sagitário – O Carro

Determinação e movimento. Você pode conquistar o que quiser se mantiver o foco.

Dica: evite dispersar energia com distrações.

Capricórnio – O Imperador

Autoridade e estabilidade. É hora de assumir o comando e colocar planos em prática.

Dica: organize-se antes de avançar.

Aquário – A Lua

Sensibilidade em alta, mas cuidado com ilusões. Confie mais na intuição do que nas aparências.

Dica: observe os sinais antes de decidir.

Peixes – O Mundo

Encerramentos e recompensas. A carta indica um dia de conquistas e reconhecimento.

Dica: celebre o que foi superado e visualize os próximos passos.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot

