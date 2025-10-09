Hora de agir e desapegar do passado: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta quinta (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 00:30
As cartas do tarot desta quarta-feira (9) refletem a energia vibrante do Sol, guiando cada signo com mensagens de clareza, coragem e autoconfiança. Em um dia marcado por boas oportunidades e revelações, o tarot indica caminhos para agir com propósito e deixar que o brilho interior conduza as decisões. Confira o que as cartas revelam e siga as dicas que podem transformar a sua quarta em um ciclo de avanços e boas surpresas.
Tarot
Áries – O Mago
Dia de ação e iniciativa. O tarot pede que você use suas habilidades para abrir caminhos.
Dica: não espere aprovação, apenas comece.
Touro – A Força
Paciência e domínio das emoções serão essenciais. Você tem mais poder do que imagina.
Dica: use o autocontrole como escudo.
Gêmeos – A Estrela
Esperança e inspiração no ar. Planos antigos podem ganhar novo fôlego.
Dica: acredite nas pequenas sincronicidades do dia.
Câncer – O Julgamento
Hora de resolver pendências e liberar o que ficou preso ao passado.
Dica: responda aos sinais do universo com leveza.
Leão – O Sol
A carta do dia também é a sua. Brilho, sucesso e autoconfiança em alta. Dica: confie na sua intuição e compartilhe alegria.
Virgem – A Temperança
Equilíbrio é palavra-chave. Evite excessos e mantenha a serenidade diante de imprevistos.
Dica: pratique a moderação em tudo.
Libra – Os Enamorados
Decisões importantes pedem clareza. Siga o coração, mas sem ignorar a razão.
Dica: não tema escolher, o caminho certo se revela na ação.
Escorpião – A Morte
Transformações positivas. Um ciclo se encerra para que outro, mais alinhado, comece.
Dica: abrace o novo sem olhar para trás.
Sagitário – O Carro
Determinação e movimento. Você pode conquistar o que quiser se mantiver o foco.
Dica: evite dispersar energia com distrações.
Capricórnio – O Imperador
Autoridade e estabilidade. É hora de assumir o comando e colocar planos em prática.
Dica: organize-se antes de avançar.
Aquário – A Lua
Sensibilidade em alta, mas cuidado com ilusões. Confie mais na intuição do que nas aparências.
Dica: observe os sinais antes de decidir.
Peixes – O Mundo
Encerramentos e recompensas. A carta indica um dia de conquistas e reconhecimento.
Dica: celebre o que foi superado e visualize os próximos passos.