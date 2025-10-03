Acesse sua conta
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 6 a 12 de outubro de 2025

Semana será marcada por parcerias, mas também exigirá cautela com exageros e impulsividade

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:14

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos
Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

Entre os dias 6 e 12 de outubro, os astros movimentam o céu com energias que favorecem acordos e parcerias, mas também pedem atenção com excessos e atitudes impensadas. O Sol em Libra estimula equilíbrio e desejo coletivo por harmonia, mas forma aspecto tenso com Júpiter no fim da semana, sinalizando a necessidade de frear exageros. Já Mercúrio em Escorpião se encontra com Marte e faz quadratura com Plutão, o que pode gerar falhas de comunicação, excesso de palavras ou silêncios estratégicos.

Vênus em Virgem, em oposição a Saturno e Netuno, alerta para desilusões no amor e nas finanças, pedindo que as escolhas sejam mais realistas. Marte em Escorpião, em sintonia com Mercúrio, fortalece foco e estratégia, mas também pode intensificar ressentimentos. Será uma semana de reflexões profundas, ajustes e cuidado redobrado nos relacionamentos.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

Conversas intensas podem tocar em pontos sensíveis. Tenha coragem para falar o que importa, mas evite críticas e impulsividade. No amor, exigências e distanciamentos podem pesar. O conselho é ouvir mais e respeitar seus limites emocionais.

Características de Áries

Touro

Pressões no trabalho ou nas responsabilidades cotidianas pedem disciplina. Evite reações duras e priorize o diálogo franco. No amor, revise acordos e expectativas com clareza, sem assumir mais do que pode cumprir.

Características do signo de Touro

Gêmeos

A vontade de se divertir e criar estará em alta, mas pode esbarrar em cobranças externas. No trabalho, evite mal-entendidos. No amor, cuidado com idealizações que podem gerar frustrações.

Características do signo de Gêmeos

Câncer

Questões familiares pedem paciência. Emoções profundas podem causar inseguranças, ciúmes ou dramas nas relações. Procure agir com maturidade, acolhendo sentimentos sem se prender ao passado.

Características de Câncer

Leão

A mente estará ativa e estratégica, mas mal-entendidos podem surgir em conversas. No campo afetivo, desgaste por expectativas não cumpridas. Ideias inovadoras favorecem o trabalho, mas escolha o momento certo para apresentá-las.

Características do signo de Leão

Virgem

As finanças estarão em evidência e você refletirá sobre prioridades. Nas relações, evite criar expectativas altas. Conversas intensas exigem cautela com as palavras. Impulsividade deve ser controlada para não afetar decisões importantes.

Características do signo de Virgem

Libra

Será necessário se posicionar com firmeza sem perder o equilíbrio. No amor, frustrações podem gerar impaciência. Nas finanças, decisões práticas serão fundamentais. Atenção à forma de se comunicar para não soar agressivo.

Características do signo de Libra

Escorpião

A mente estará inquieta e revelações podem surgir. O alerta é desacelerar e evitar confrontos desnecessários. Amizades e relações podem passar por afastamentos ou dúvidas. Use a energia para desapegar do que já não serve.

Características de Escorpião

Sagitário

A semana pede introspecção. Pressões no trabalho podem gerar cobranças, mas é importante focar no essencial. Nos relacionamentos, inseguranças podem aparecer; comunicação sensível e silêncio estratégico ajudam a trazer clareza.

Características do signo de Sagitário

Capricórnio

Decisões importantes ligadas à carreira podem gerar pressão. Projetos coletivos ganham força, mas cuidado com disputas de poder. No amor, dúvidas e expectativas frustradas podem pesar. Haverá desejo de expandir horizontes, mas será preciso confiança.

Características do signo de Capricórnio

Aquário

Será hora de questionar padrões antigos e buscar autenticidade. No trabalho, evite confrontos diretos com colegas ou superiores. Nas finanças e nas emoções compartilhadas, seja realista e não prometa o que não pode cumprir.

Características do signo de Aquário

Peixes

Conversas profundas exigem clareza. Evite impulsividade ao defender suas ideias para não gerar rupturas. No amor, empatia e paciência serão necessárias, mas também será importante repensar parcerias. No trabalho, organize suas metas com realismo.

Características de Peixes

