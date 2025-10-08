Acesse sua conta
Saiba quanto Consuelo ganharia na vida real com o aumento de 470% de 'Vale Tudo'

Personagem de Belize Pombal foi promovida por Odete Roitman

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:07

Consuelo de
Consuelo se tornou a nova diretora da TCA em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Diferente de muitos personagens de "Vale Tudo" que não esconderam o alívio em ver Odete Roitman (Debora Bloch) morta, Consuelo (Belize Pombal) fez questão de demostrar a todos que é grata por tudo que a socialite fez por ela. Isso porque, antes de ser morta na trama, Odete surpreendeu a então secretária com um aumento de 470% e uma promoção, tornando a mulher de Jarbas (Leandro Firmino) diretora da TCA. Assim ela passou a ganhar um salário mais do que confortável. 

Mas, na vida real, quanto Consuelo ganharia depois desse aumento de acordo com o mercado atual?

Consuelo em "Vale Tudo"

O CORREIO calculou um provável valor, levando em conta a média salarial de uma secretária executiva sênior no Rio de Janeiro. De acordo com previsões da plataforma Glassdoor e referências do guia da Fenassec (Federação Nacional das Secretárias e Secretários), a estimativa é de que, em seu cargo anterior, de secretária sênior Consuelo ganharia em torno de R$ 7.000. Com bônus e participação nos lucros o valor poderia chegar em R$10.000 a R$12.000.

Ou seja, com um aumento de 470%, a expectativa é de que a nova diretora da TCA teria um salário bruto de até R$68.000. Não está nada mal para Consuelo não é mesmo? 

"Vale Tudo" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 21h20.

Tags:

Elenco de "vale Tudo" Vale Tudo

