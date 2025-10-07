LUXO

'Vale Tudo': veja quanto custa se hospedar na suíte de Odete Roitman, no Copacabana Palace

Cena icônica da novela foi gravada no hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:39

Suíte de Odete Roitman Crédito: Reprodução

A morte de Odete Roitman em Vale Tudo, exibida nesta segunda-feira (6), reacendeu a curiosidade sobre o local onde a vilã viveu e morreu. A empresária foi assassinada dentro de sua luxuosa suíte no Copacabana Palace, hotel símbolo do Rio de Janeiro, e o gshow revelou quanto custa passar uma noite no mesmo quarto: cerca de R$ 32 mil por dia.

Suíte de Odete Roitman 1 de 5

Trata-se das suítes Copacabana, as mais exclusivas do hotel, que já receberam celebridades como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo. São apenas duas unidades, de 105 metros quadrados cada, com vista frontal para o mar, banheiros de mármore, cama king size, banheira e chuveiro separados.

Além do conforto, os hóspedes têm acesso a uma piscina privativa, conhecida como Black Pool, e contam com serviço de mordomo. O Copacabana Palace, inaugurado em 1923, segue sendo um dos endereços mais tradicionais e desejados da cidade.