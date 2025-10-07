'Vale Tudo': veja quanto custa se hospedar na suíte de Odete Roitman, no Copacabana Palace

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:39
A morte de Odete Roitman em Vale Tudo, exibida nesta segunda-feira (6), reacendeu a curiosidade sobre o local onde a vilã viveu e morreu. A empresária foi assassinada dentro de sua luxuosa suíte no Copacabana Palace, hotel símbolo do Rio de Janeiro, e o gshow revelou quanto custa passar uma noite no mesmo quarto: cerca de R$ 32 mil por dia.
Suíte de Odete Roitman
Trata-se das suítes Copacabana, as mais exclusivas do hotel, que já receberam celebridades como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo. São apenas duas unidades, de 105 metros quadrados cada, com vista frontal para o mar, banheiros de mármore, cama king size, banheira e chuveiro separados.
Além do conforto, os hóspedes têm acesso a uma piscina privativa, conhecida como Black Pool, e contam com serviço de mordomo. O Copacabana Palace, inaugurado em 1923, segue sendo um dos endereços mais tradicionais e desejados da cidade.
O quarto que serviu de cenário para a morte de Odete é tão imponente quanto a personagem que o ocupava. E, para quem se animar em viver como a icônica vilã da novela, basta preparar o bolso, uma única semana por lá custa mais de R$ 220 mil.