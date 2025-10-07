Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vale Tudo': veja quanto custa se hospedar na suíte de Odete Roitman, no Copacabana Palace

Cena icônica da novela foi gravada no hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:39

Suíte de Odete Roitman
Suíte de Odete Roitman Crédito: Reprodução

A morte de Odete Roitman em Vale Tudo, exibida nesta segunda-feira (6), reacendeu a curiosidade sobre o local onde a vilã viveu e morreu. A empresária foi assassinada dentro de sua luxuosa suíte no Copacabana Palace, hotel símbolo do Rio de Janeiro, e o gshow revelou quanto custa passar uma noite no mesmo quarto: cerca de R$ 32 mil por dia.

Suíte de Odete Roitman

Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
Suíte de Odete Roitman por Reprodução
1 de 5
Suíte de Odete Roitman por Reprodução

Trata-se das suítes Copacabana, as mais exclusivas do hotel, que já receberam celebridades como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo. São apenas duas unidades, de 105 metros quadrados cada, com vista frontal para o mar, banheiros de mármore, cama king size, banheira e chuveiro separados.

Leia mais

Imagem - Xodó dos famosos, Copacabana Palace terá leilão histórico antes de grande reforma; veja como funcionará

Xodó dos famosos, Copacabana Palace terá leilão histórico antes de grande reforma; veja como funcionará

Imagem - Menu de travesseiros e outros luxos: como é o Copacabana Palace por dentro

Menu de travesseiros e outros luxos: como é o Copacabana Palace por dentro

Além do conforto, os hóspedes têm acesso a uma piscina privativa, conhecida como Black Pool, e contam com serviço de mordomo. O Copacabana Palace, inaugurado em 1923, segue sendo um dos endereços mais tradicionais e desejados da cidade.

O quarto que serviu de cenário para a morte de Odete é tão imponente quanto a personagem que o ocupava. E, para quem se animar em viver como a icônica vilã da novela, basta preparar o bolso, uma única semana por lá custa mais de R$ 220 mil.

Tags:

Vale Tudo Odete Roitman

Mais recentes

Imagem - Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos

Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos
Imagem - Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros
Imagem - Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

Vini Jr mantinha conversa com modelos e teria ‘sugerido’ trisal

MAIS LIDAS

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
01

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
02

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
04

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU