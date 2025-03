RIO DE JANEIRO

Xodó dos famosos, Copacabana Palace terá leilão histórico antes de grande reforma; veja como funcionará

Prédio vai passar por mudanças a partir de abril



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de março de 2025 às 17:15

Fachada do Copacabana Palace Crédito: Romulo Fialdini/Divulgação

Um dos hoteis mais famosos e luxuosos do mundo, o icônico Copacabana Palace acaba de anunciar que passará por uma grande reforma a partir de abril. O hotel centenário na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, irá renovar o prédio anexo de 11 andares, construído em 1948.>

A reforma está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2026 e, quando finalizado, o anexo será chamado de Tower Club. O projeto inclui a renovação completa das suítes, do spa, da academia e do restaurante italiano Cipriani, que possui uma estrela Michelin e trabalha exclusivamente com menu degustação.>

Leia mais Menu de travesseiros e outros luxos: como é o Copacabana Palace por dentro

“Este é o maior investimento feito de uma vez só na história do hotel, um marco significativo para o futuro do Copacabana Palace”, afirma Ulisses Marreiros, gerente geral do hotel e diretor da Belmond no Brasil. De acordo com a CNN, valores referentes à reforma não foram divulgados pela companhia.>

Com a reforma, o hotel passará de 239 para apenas 74 acomodações, com suítes de 70 e 80 metros quadrados pensadas para famílias e hóspedes de longa estadia.>

O spa deixará de funcionar no térreo e ocupará dois andares. O antigo espaço será transformado em uma ampla academia. Durante a reforma do anexo, o hotel funcionará normalmente com o edifício principal e o MEE, restaurante pan-asiático sofisticado com uma estrela Michelan, com opções a la carte da cozinha tailandesa, coreana, vietnamita, chinesa e japonesa, e do restaurante Pérgula.>

Leilão de objetos e móveis>