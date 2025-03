INTIMIDADE

André Marques revela motivo que o faz desistir do sexo: 'Estou fora'

Apresentador de 45 anos refletiu sobre coisas que já não tem mais ‘saco’

Famoso por viajar o Brasil e o mundo à passeio e profissionalmente, Marques descartou a vontade de ter filhos, mas admitiu que pode mudar de ideia. "Desde 30 anos que tinha certeza de que não queria ser pai e sempre optei pelos pets. Continuo com a mesma mentalidade. Mas, assim, as coisas mudam. Posso me apaixonar no caminho por uma mulher amanhã e resolver ser pai", explicou ele ao site. >

Sobre casamento, o apresentador ressaltou que não quer casar somente para ter o status e que não liga de não estar dividindo a vida com alguém no momento. "Na linguagem mais grosseira, cago e ando. Muita gente casa para dizer que casou, para sua mãe se realizar e ser avó, para sair na capa da revista, jornal. Não vivo desse rolê. Fui casado durante sete anos e ninguém soube. Em uma coletiva no The Voice Kids, falei que estava recém-separado e descobriram quem era a Manuella, que é minha ex, agora minha amiga (...). Não quero casar para dizer que casei, ter filho só para botar no mundo”. >