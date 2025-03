POLÊMICA CARNAVALESCA

Giovanna Lancellotti quebra silêncio após suposta indireta para Paolla Oliveira: 'Normal'

Noiva do presidente da Liesa, a atriz deixou um comentário nas redes sociais

Nesta segunda-feira (10), Lancellotti, que é a noiva do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, postou no Instagram um vídeo do desfile da Beija-Flor na avenida com a legenda "Ouviu agora?". Essa foi a mesma frase utilizada por Paolla Oliveira, ex-rainha de bateria da Grande Rio, para protestar pela nota 9.9 atribuída pelos jurados no quesito bateria que impediu o bicampeonato da escola de Caxias.>